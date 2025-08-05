Из тех, кто уже выехал из страны, вернется лишь небольшая часть.

После окончания войны в Украину вернется в лучшем случае треть украинских беженцев. Но есть угроза, что после отмены военного положения из страны выедет еще больше людей. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи Элла Либанова.

Она отметила, что в самом начале полномасштабной войны 90% украинских беженцев говорили о своем намерении вернуться в будущем. Но сама Либанова, по ее словам, уже тогда понимала, что "это нереально", и вернутся 50-60%.

"Теперь я понимаю, что это уже нереально: [прошло] три года. Более того, здесь дай Бог, чтобы не было волны мужской эмиграции после отмены военного положения", - говорит Либанова.

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Она пояснила, что разлученные войной семьи должны объединиться, и здесь есть большой вопрос, кто к кому поедет - мужчины к своим женам за границу, или женщины вернутся в Украину к своим мужьям.

По словам демографа, очень много в вопросе возвращения беженцев будет зависеть от сроков окончания войны: каждый месяц войны - это дополнительное время на адаптацию за рубежом для тех, кто выехал. Кроме того, большое значение будет иметь ситуация с безопасностью после войны.

"Ну, грубо говоря, если Россия распадется, и мы будем понимать, что нет серьезного риска новой войны, то это одна ситуация. А если оно будет так, как сейчас, и мы даже заставим их подписать мир на приличных для нас условиях, то это другая ситуация", - говорит Либанова.

Экономическая ситуация - следующий важный фактор, который будут учитывать украинские беженцы, взвешивая необходимость возвращения в Украину.

"Если в Украине есть жилье и есть работа, шансов на возвращение значительно больше", - говорит Либанова.

Украинские беженцы: последние новости

Как писал УНИАН, исследования экономистов свидетельствуют, что украинские беженцы принесли европейским странам больше экономической выгоды, чем европейские правительства потратили на помощь этим людям. Потери самой Украины от выезда этих людей оценивают в 8% ВВП ежегодно.

Между тем по всей Европе под давлением правых популистов правительства сокращают помощь украинским беженцам ради копеечной экономии. Некоторые страны вообще хотят закрыть двери для новых беженцев, игнорируя экономические выгоды.

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