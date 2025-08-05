Ранее в РФ были неудачные попытки запуска ракеты "Орешник".

Российская Федерация может испытывать запуск ракеты "Орешник" с полигона Капустин Яр. В то же время, воздушное пространство над полигоном закрывают возможно лишь с политической целью, считает военный эксперт Антон Михненко.

"Капустин Яр - это общевойсковой большой полигон в этом регионе. Он, в первую очередь, предназначен для того, чтобы осуществлять испытания баллистических ракет, испытания там происходят и другие. Если происходит закрытие воздушного пространства - значит они готовятся к проведению каких-то пусков, возможно, баллистических ракет. Куда они будут лететь, как они будут отрабатывать, мы пока не знаем", - отметил эксперт в эфире на "Радио NV".

При этом, факт закрытия воздушного пространства свидетельствует о подготовке к каким-то мероприятиям.

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"Что именно они будут испытывать - трудно сказать. Возможно тот самый "Орешник". Попробовать еще раз выстрелить и посмотреть как оно работает",- сказал Михненко.

Он добавил, что у россиян уже были неудачные попытки пусков из "Орешника".

"Можем не исключать, что это могут быть испытания с проверкой возможностей", - сообщил эксперт.

В то же время, он отмечает, что кроме возможных тестовочных пусков могут быть пуски и по территории Украины.

Эксперт считает, что после этих мероприятий надо сделать выводы, насколько и оружие у россиян работает, или вообще россияне перекрывают воздушное пространство над полигоном только по политическим соображениям.

Капустин Яр и ракета "Орешник" - последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия ранее уже закрывала воздушное пространство над Капустиным Яром, и в частности, 12-23 мая этого года. Тогда существовала угроза запуска ракеты "Орешник".

Также мы рассказывали, что Россия может производить по 25 подобных ракет в месяц. Увеличение производства этой ракеты может произойти исключительно за счет сокращения производства баллистических ракет межконтинентальной дальности, в частности РС-24 "Ярс".

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