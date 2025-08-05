В заведении отравились более 100 человек.

Украинский ресторатор Миша Кацурин объявил о повторном открытии ресторана "Китайский привет" во Львове, в котором до этого отравились более 100 человек.

В своем Instagram он опубликовал видео с экскурсией по заведению и заверениями, что система безопасности после резонансного скандала у них существенно изменилась.

Кацурин подчеркнул, что в ресторане полностью исключили использование сырых яиц, которые были причиной отравления, внедрили международную систему контроля качества ISO 22000 и сделали обязательными регулярные медицинские осмотры для всего персонала.

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Кроме того, заведение освятил священник отец Михаил.

"Стандарты стандартами, а без благословения дела не будет", - заявил Кацурин на видео.

Миша Кацурин - что известно об отравлении в ресторане "Китайский привет" во Львове

Как писал УНИАН, 16 июля стало известно о массовом отравлении во львовском ресторане "Китайский привет" Миши Кацурина в день его открытия. Сообщалось, что отравились 119 человек и сам Кацурин.

В Госпотребслужбе по результатам проверки в заведении отметили, что в ресторане обнаружили многочисленные нарушения санитарных правил.

А полиция открыла уголовное производство по факту отравления (по ч.1 ст. 325 "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений").

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