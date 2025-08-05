Возглавила антирейтинг французская столица Париж.

Ни для кого не секрет, что стоимость поездок на такси в популярных туристических местах выше, чем обычно. Такая ситуация наблюдается даже в украинском Буковеле. И как бы туристы не старались заменять такси общественным транспортом или пешими прогулками, иногда без него, увы, никак не обойтись.

Свежее исследование страховой компании ChoiceQuote определило города мира с самым высокими и самыми низками тарифами на услуги служб такси, сообщает Daily Mail.

Оказалось, что дороже всего услуги такси обходятся в Париже – средняя стоимость пятимильной поездки (около 8 километров) во французской столице составляет 29,12 фунтов стерлингов (около 1613 гривень), включая 7,5% чаевых.

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Вторая строчка в антирейтинге досталась британской столице Лондону с 27,96 фунтов стерлингов (около 1548 гривень), включая 10% чаевых, а третье место занял второй по величине город Италии Милан, где средняя поездка на такси обходится в 24,57 фунтов стерлингов (около 1360 гривень).

Тем времен, третий по величине японский город Осака занял четвертое место со стоимостью поездки на такси длиной в 8 километров 24,06 фунта стерлингов (около 1332 гривень). Замкнула пятерку столица Нидерландов Амстердам со средней стоимостью поездки около 24 фунтов стерлингов (около 1329 гривень).

Что касается самых дешевых городов в плане услуг такси, то здесь первое место занял второй по величине индийский город Дели со средней стоимостью поездки в 8 километров и чаевыми 12,5% в размере 2,06 фунта стерлингов (около 114 гривень).

Египетская столица Каир (Египет) оказалась на втором месте со стоимостью в 2,31 фунта стерлингов (около 128 гривень), включая 10% чаевых сверх стоимости поездки на такси, а крупнейший город острова Бали в Индонезии Денпасар, где чаевые не предусмотрены, занял третье место со средней стоимостью в 2,41 фунта стерлингов (около 133 гривень).

Еще один индийский город, Агра, занял четвертое место по стоимости поездки со средней стоимостью в 3,74 фунта стерлингов (около 207 гривень), за ним следует самый населенный китайский город Шанхай со стоимостью в 4,14 фунта стерлингов (около 229 гривень).

Одновременно исследование ChoiceQuote показало, что в 86% исследованных мест чаевые являются обязательными. Вполне прогнозируемо, самые высокие ожидание по поводу дополнительного поощрения водителя в США – целых 17,5%.

Далее следует Южная Африка, где таксичты ожидают, что пассажиры оставят чаевые в размере 15%.

В то же время в Индии, Греции и Мексике ожидается 12,5% чаевых, в Египте, Хорватии и Великобритании – 10%, а во Вьетнаме, Турции, Чехии, Италии, Германии и Франции – 7,5%.

Цены в разных странах мира

Как сообщал УНИАН, ранее был обнародован рейтинг самых дорогих городов мира. Возглавил его Монако.

Также эксперты назвали города Европы, где туристам дешевле и дороже всего обходятся еда и напитки.

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