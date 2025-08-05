Луна в Козероге подарит чувство стабильности, уверенности и внутренней опоры.

С 5 августа 2025 года для трех знаков Зодиака начинается период позитивных перемен. Луна, переходящая в знак Козерога, приносит с собой чувство стабильности, уверенности и внутренней опоры. Этот день способен стать поворотной точкой - особенно для тех, кто долго стремился к устойчивым результатам и не терял веру в лучшее, пишет YourTango.

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Близнецы

Положение Луны в Козероге действует на вас стабилизирующе. Близнецы, в этот день вы с удивлением замечаете, что смотрите на мир с большей надеждой. Привычные сомнения отступают, и вы начинаете верить в лучшее развитие событий. Впервые за долгое время вы ощущаете внутреннюю опору и смысл в своих действиях. Это пробуждает в вас силы двигаться вперед - уже не из страха, а из вдохновения. Вам предстоит важный шаг в будущее, и он принесет свои плоды.

Весы

5 августа вы получаете подтверждение: ваши мечты не только реалистичны, но и вполне достижимы. Луна в Козероге словно возвращает вас с небес на землю, но не разрушая иллюзий, а придавая вашим желаниям четкие очертания. Вы почувствуете тихий, но значимый сигнал от Вселенной - возможно, через мелочь или внезапное осознание. Главное - вы поймете, что движетесь в правильном направлении. Не нужно искать одобрения или идеальных условий. Следуйте за тем, что идет от сердца.

Козерог

С переходом Луны в ваш знак начинается мощный личный цикл. Вы почувствуете, что наконец-то выходите из длительного периода напряжения. Ваша настойчивость и усилия начинают приносить реальные плоды. 5 августа вы почувствуете облегчение: все, что раньше казалось неподъемным, теперь начинает складываться. Приходит внутренняя ясность и понимание, что вы движетесь туда, куда нужно. Это день, который напомнит вам, ради чего вы шли вперед - и даст новые силы.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака будут купаться в деньгах весь август 2025-го.

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