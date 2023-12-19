Правоохранители провели осмотр местности над станцией метро.

Правоохранители провели осмотр местности над станцией метро "Демеевская" и обнаружили трещины и проседание грунта в связи с протеканием воды в тоннелях Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро.

Как отмечается в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора, исследование провели при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева.

Речь идет о выяснении обстоятельств по уголовному производстве касательно "подтекания" станций киевского метро.

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"17 и 19 декабря 2023 правоохранители с привлечением эксперта провели осмотр местности над станцией метро "Демеевская". Выявлено проседание грунта с появлением трещин на асфальте, а также проседание торговых павильонов над тоннелем метро возле бывшего Демеевского рынка", - говорится в сообщении.

Так, зафиксированные результаты осмотра будут направлены в экспертное учреждение для учета во время проведения строительно-технической экспертизы, назначенной с целью установления технического состояния перегонного тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская", а также причин возникновения аварийной ситуации.

В метро Киева затопило тоннели

С 9 декабря движение поездов на отрезке между "Лыбидской" и "Демеевской" было полностью остановлено до завершения работ, поскольку есть подтопление тоннеля.

Директор департамента транспорта Киевской городской государственной администрации Руслан Кандибор отмечал, что проблема существует на участке 14 метров между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", поскольку в начале ноября здесь были обнаружены трещины и проседание почвы, а позже через трещины стала просачиваться вода.

Поскольку это могло привести к обвалу, было принято решение закрыть несколько станций "синей" линии метро.

17 декабря в социальных сетях появились фотографии, как неподалеку от бывшего Демеевского рынка под землю сползают торговые павильоны.

В тот же день в "Киевском метрополитене" заверили, что состояние тоннеля между "Демеевской", возле которой просел грунт, и "Лыбидской" контролируемый.

В метрополитене отметили, что проседание грунта вблизи "Демеевской" произошло еще до закрытия шести станций "синей" ветки. Сразу за ним был установлен усиленный постоянный надзор и контроль. В целом с начала наблюдения за ситуацией критических изменений специалисты не зафиксировали.

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