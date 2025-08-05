Премьера состоится в 2026 году

Популярный фильм-катастрофа "Гренландия", который вышел на экраны в 2020 году, получил свое продолжение. Премьера состоится в январе 2026-го. Об этом сообщает Variety со ссылкой на дистрибьютора ленты - компанию Lionsgate.

"Гренландия 2: Миграция" расскажет о жизни семьи Гарритов после того, как они были вынуждены бежать из родного дома, чтобы спастись от разрушительной кометы.

Хотя все детали сюжета пока не раскрываются, известно, что к своим ролям вернутся Джерард Батлер и Морена Баккарин. А вот среди новых лиц будут Роман Гриффит Дэвис, Эмбер Роуз Рева, Софи Томпсон, Тронд Фауса Аурваг и Уильям Абади.

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Режиссером фильма снова выступил Рик Роман Во, а вот сценарий написали Митчелл ЛаФорчун и Крис Спарлинг.

Создатели рассчитывают на успех сиквела не хуже предыдущей части. Тогда "Гренландия" возглавила прокат в 26 странах, собрав суммарно более $52 тысяч при бюджете в $32 тысячи.

Ранее стало известно, что триллер "Тихое место 3" наконец получил точную дату выхода. Изначально планировалось, что он выйдет в прокат в 2025 году, но позже премьеру отложили на неопределённый срок.

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