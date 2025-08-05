В Офисе президента Украины отмечают необходимость лишить россиян возможностей получать компоненты из других стран.

В российских ударных дронах продолжают обнаруживать индийские компоненты, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"К сожалению, в российских ударных дронах обнаруживаем индийские компоненты. Это дроны, которые используются на фронте и против гражданских, в частности - шахед/герань. Необходимо лишить россиян возможностей получать компоненты из других стран и остановить убийства украинцев", - отметил Ермак в Telegram. Он добавил, что и покупка российских энергоресурсов - это финансирование войны, которое не способствует миру.

В материале Hindustan Times, на которое руководитель ОП оставил ссылку, говорится о том, что электронные компоненты производства Vishay Intertechnology и Aura Semiconductor - либо собранные, либо изготовленные в Индии - использовались Россией при производстве ударных беспилотников Shahed 136.

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В частности, выпрямительный мост E300359 от Vishay Intertechnology, собранный в Индии, использовался в блоке стабилизации напряжения Shahed. А микросхема генератора сигнала AU5426A, основанная на технологии PLL и произведенная Aura Semiconductor, применялась в антенне системы спутниковой навигации беспилотника, устойчивой к радиопомехам, согласно этим документам.

Хотя, как пишет СМИ, с технической точки зрения, указанные компании не нарушили индийские законы. "Экспорт товаров двойного назначения из Индии соответствует ее международным обязательствам по нераспространению и осуществляется на основе прочной национальной законодательной и регуляторной базы", - пояснил представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал.

Индийские компоненты в российском оружии - что известно

Как сообщал УНИАН, в апреле в ГУР Минобороны Украины заявили, что впервые в российском оружии обнаружили компонент индийского производства. Отмечалось, что оккупанты уже почти не используют американские чипы в своих беспилотниках,

В ведомстве обнародовали данные о почти 200 новых деталей и компонентов, которые применяются в шести типах оружия РФ, включая CRP-антенну российских БПЛА типа "Шахед", северокорейские баллистические ракеты KN-24, компьютер из ракеты Х-47 "Кинжал", дроны Supercam S350, "Герберы" и Zala. В частности, в CRP-антеннах для беспилотников "Герань-2" обнаружили только два американских чипа.

Как объясняли в ГУР, это свидетельствует о попытке РФ уменьшить зависимость от компонентов стран, которые ввели санкции против нее.

На днях советник президента Соединенных Штатов Америки Стивен Миллер обвинил Индию в финансировании российской войны против Украины путем закупки нефти у Москвы. Он сообщил, что Трамп имеет прекрасные отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и "очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну путем закупки нефти у России".

В Индии на угрозы Вашинтона сказали, что власти страны продолжат покупать нефть у Российской Федерации.

Перед этим вступил в силу 25% таможенный тариф на товары из Индии, введенный из-за ее закупки военной техники и энергоносителей в России.

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