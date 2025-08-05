В перечне есть представители знака Рак.

Несмотря на сложный период, через который сейчас проходят многие, представители четырех знаков Зодиака могут рассчитывать на скорые перемены к лучшему. Хотя это пока может не ощущаться, изменения уже на подходе. 2025 год принес немало вызовов: от экономических трудностей до профессиональной нестабильности. Тем не менее, как заявил астролог Эван Натаниэль Грим, именно сейчас начинается важный астрологический цикл - Юпитер, символ удачи и процветания, перешел в знак Рака, и это несет ощутимую поддержку, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Рак

Для представителей знака Рака начинается время настоящего прорыва. Благодаря расположению Юпитера в вашем знаке вы становитесь одним из главных "любимчиков" Вселенной в этот период. Хотя перемены давались непросто, сейчас энергия начинает работать в вашу пользу.

"Раки, по сути, получат прилив уверенности в себе и будут выглядеть красивее, чем когда-либо прежде", - отметил Грим.

Вы начинаете светиться изнутри - и это не остается незамеченным. Если вы мечтали о любви или хотели усилить влияние на работе - это ваш момент. Все, что вы задумали, сейчас начнет складываться самым благоприятным образом.

Весы

Весы стоят на пороге ярких карьерных свершений. Все усилия, вложенные ранее, вот-вот начнут приносить ощутимые результаты.

"Реализовать профессиональную возможность всей жизни", - так описал Грим то, что ждет Весов в ближайшее время.

Если вы ощущали профессиональное выгорание или застой - будьте готовы к переменам. Даже те, кто вполне удовлетворен своей карьерой, могут почувствовать неожиданный приток внимания, признания и, возможно, даже славы.

Козерог

Для Козерогов наступает момент эмоционального и личностного пробуждения. Все, что связано с отношениями и внутренним миром, выходит на первый план и начинает меняться к лучшему.

"Козерог наконец-то сможет обратиться к партнеру, с которым ему комфортно", - говорит Грим.

Это прекрасное время для укрепления существующих связей или для встречи с человеком, который действительно поймет и поддержит вас. Даже если вы пока не уверены в себе, сейчас - подходящий момент для роста, исцеления и движения вперед, но без спешки.

Овен

Овны, ваше внутреннее напряжение скоро сменится облегчением. Все, что связано с домом, семьей и уютом, начинает приходить в гармонию.

"Запланируйте приятные семейные встречи", - порекомендовал Грим.

Но это не только о душевной близости: вероятно, вас ждут и материальные подарки судьбы. Возможен переезд в жилье мечты или крупные перемены в обстановке - в лучшую сторону.

Напомним, ранее астрологи рассказали, каким трем знакам Зодиака совсем скоро судьба подарит шанс исполнить мечты.

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