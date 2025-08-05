Если вы работаете в овощном магазине, а не на оборонном заводе, это не значит, что вас не попытаются завербовать.

Спецслужбам легче вербовать агентов низового уровня среди мужчин, потому что женщины от природы хитрее и быстрее понимают, что происходит. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью YouTube-каналу RAMINA.

"Есть большая разница вербовать удаленно или вживую. Оба способа используются. И через технические средства все чаще происходит вербовка. Так как это якобы легче сделать для человека, который идет на то, что его вербуют, потому что в их понимании это более безопасно, но это больший риск для оперативника, который это делает, потому что больше шансов, что ты попадешь в оперативную игру. Однако это сейчас развивается повсеместно", - отметил Буданов.

Он также сообщил, что мужчин легче вербовать.

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"Женщины от природы более хитрые и быстрее понимают, что происходит. Гораздо быстрее", - сказал руководитель ГУР.

По его словам, когда надо завербовать человека, то ищут уязвимости, через которые к нему можно подступиться.

"Если у человека есть серьезные проблемы, то он потенциальный клиент под вербовку. Это стандартная практика. Особенно если человек ищет деньги. Игроман это вообще то, что надо. Игроманы это просто клондайк для вербовочной работы", - подчеркнул Буданов.

Он отметил, что все люди прекрасно осознают, что их вербуют.

"Те люди, которые рассказывают, что они не понимали, что делают, то это сказки. Потому что когда тебе с незнакомого номера пишут, что надо посмотреть, где стоит определенная машина, а потом говорят, что под каким-то деревом на пустыре надо выкопать пакет и поставить его под это авто где-то в 6 утра и стоять неподалеку с телефоном, чтобы снять, что будет происходить, то слова о непонимании, что происходит, это ложь. Эти люди могут не понимать, с кем работают. Часто им могут представляться европейскими разведками, ведь россияне не всегда говорят [своим агентам] напрямую, что [это] они вербуют", - рассказал Буданов.

По его словам, основным методом вербовки подростков является материальная заинтересованность.

"Мы все всегда так работали. Давайте прямо скажем, что это далеко не ноу-хау. Это было всегда. Средства. Что подростку нужно? Красиво погулять, "повисеть", с подружкой куда-то сходить, хочется айфон купить, который достаточно дорогой", - добавил он.

Буданов отмечает, что когда речь идет о вербовке на вражеской территории, то агент должен корректировать свои действия со своим руководителем.

"Но это классика. На самом деле все, что угодно бывает. Агенту вообще доверять нельзя, потому что он может быть элементом чьей-то игры, но все же мы люди и стараемся заботиться об агенте при нормальном подходе. Однако процент тех, кто является агентами - провокаторами или двойными агентами достаточно существенный, особенно двойные агенты, которые работают одинаково качественно на обе стороны в основном за деньги и гребут их с двух рук. Сталкивался в работе со случаем, когда двойной агент передавал информацию о наших задачах и деятельности, а нам - об их. Фактически одному человеку обе стороны ставили задачи и он нас продавал. Так проработал полтора года, а потом трагически погиб. В статусе спящего агента человек может быть достаточно долго. При правильной работе с сознательным агентом время его работы ограничивается 7 годами. А потом почти гарантированно будет провал. А во время войны все это интенсифицируется и быстрее все это происходит", - подчеркнул Буданов.

Он также рассказал, что процент женщин как в оперативных, так и в боевых подразделениях, хотя здесь немного медленнее, значительно увеличивается.

"И эта тенденция продолжается достаточно долго. Гендерные вопросы у нас в хорошем смысле существуют. У нас большой процент женщин служит - около полутора тысяч. С 2020 года наблюдаю, что при вступительных экзаменах в нашу академию все первые места по рейтингу берут женщины. Это тенденция. Мужчины мельчают, а женщины куда-то вперед двигаются", - сказал руководитель ГУР.

Противодействие российской агентуре в Украине

Как сообщал УНИАН, в июле 2025 года Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора разоблачили агентурное проникновение российской спецслужбы в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

В СБУ сообщили, что в Киеве задержали сотрудника Центрального аппарата НАБУ, который работает в элитном, закрытом подразделении "Д-2". Он шпионил для российской спецслужбы.

Расследование установило, что подрывную деятельность агента координировал предатель Дмитрий Иванцов - заместитель руководителя охраны бывшего президента-беглеца Виктора Януковича. В феврале 2014 года Иванцов помогал Януковичу перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и был завербован ФСБ.

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