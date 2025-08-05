Евгения Гуцул возглавляла Гагаузскую автономию с 2023 года.

В Молдове приговорили к семи годам тюрьмы башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул за финансовые махинации, которые она осуществляла по приказу Москвы в ходе избирательной кампании. Об этом сообщает издание NewsMaker.

Так, суд постановил, что Евгении Гуцул и секретарь ныне запрещенной пророссийской партии "Шор" Светлана Попан занимались незаконным финансированием партии "Шор" в 2019-2022 годах.

Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы полузакрытого типа. Кроме того, она обязана вернуть государству 40 млн леев (2,35 млн долларов США), которые, по версии следствия, были использованы для незаконного финансирования партии. Светлану Попан приговорили к 6 годам лишения свободы. У нее конфискуют 9 млн леев (около 530 тысяч долларов).

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Во время оглашения приговора сторонники Евгении Гуцул устроили акцию протеста у здания суда. Гуцул и Попан не признали вину, обвинив власти Молдовы в политических репрессиях. Приговор вынесен судом первой инстанции, так что дело имеет все шансы пройти длинный путь апелляций.

Дело Евгении Гуцул: что нужно знать

На юге Молдовы расположен автономный регион Гагаузия, который политически сильно ориентирован на Россию и в меньшей степени на Турцию. Евгения Гуцул была избрана башканом (главой) Гагаузии в 2023 году от ныне запрещенной в Молдове партии "Шор". Партия была основана молдавским бизнесменом и политиком Иланом Шором, который на фоне обвинений в масштабных финансовых махинациях скрывается в России.

До избрания на должность башкана Евгения Гуцул была практически никому не известна даже в самой Гагаузии. Её победу на выборах в Молдове называли результатом прямого вмешательства России в гагаузские выборы. В частности власти Молдовы обвинили Гуцул в незаконном ввозе в страну огромных сумм наличных, полученных от России, с целью подкупа избирателей и теневого финансирования своей избирательной кампании.

После победы на выборах Гуцул систематически обвиняла правительство Молдовы в притеснениях Гагаузской автономии. При этом она несколько раз бывала в России и лично встречалась с Владимиром Путиным. После своего ареста Гуцул публично призвала российского диктатора использовать все средства, чтобы вызволить ее из СИЗО.

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