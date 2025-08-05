Украинские защитники делают максимум для обороны, несмотря на усталость.

Украинские защитники на фронте не теряют мотивацию защищать украинскую землю от российских захватчиков, несмотря на все сложности, в том числе отсутствие ротаций. Об этом доброволец из Норвегии, командир боевой группы Международного легиона ГУР МОУ с позывным Бакет сказал в интервью для Армия TV.

"Заходим на позиции и встречаем украинских военных. Часто это мужчины старшего возраста, которые там находятся несколько месяцев... Возможно для ротации просто не хватает людей. Я думаю, что главная причина - это нехватка людей, в результате - они вынуждены дольше находиться на позициях", - отметил Бакет.

В то же время, доброволец отмечает, что испытывает огромное уважение к украинским военным.

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"Они неделями и даже месяцами держат позиции. И делают все что могут в этих условиях. И самое главное - они продолжают выполнять свою работу, не опускают руки несмотря на то, что они устали и мечтают попасть домой, увидеть семью, принять душ. Просто поспать в нормальной постели. Они все равно делают максимум в той ситуации, в которой находятся. У меня огромное уважение к пехоте, потому что пехота это тяжелая работа. Особенно, когда видишь подразделения, которые стоят на позициях месяцами", - отметил Бакет.

По его убеждению, большинство украинских защитников на передовой сохраняют мотивацию выполнять свои задачи.

Также Бакет рассказал о собственном видении тенденций дальнейшего развития войны.

По его словам, война очень изменилась с тех пор, как ему пришлось впервые вступить в бой. Например, в 2023 году бойцы боялись дронов, но мало видели их. А с 2024 года FPV-дроны начали бить по пехоте и все стало значительно жестче.

"Теперь нам приходится быть максимально осторожными, нужно иметь четкий план по каждой задаче, потому что дроны представляют все большую опасность. Теперь есть дроны, которые могут достать тебя за несколько километров даже в тылу. Есть дроны, которые летают днем и ночью. Поэтому, ты никогда не можешь чувствовать себя в безопасности", - добавил доброволец.

В то же время, по его словам, это не означает, что война превратилась в чисто дроновую или роботизированную.

"Наша задача - находить решения как этому противодействовать. Конечно, это будет более рискованно, но мы не можем просто сложить руки. Нужно разрабатывать новые средства, глушить дроны, сбивать их, и дальше выполнять свою работу", - добавил Бакет.

Также он отмечает, что есть направления фронта, где действуют только дроны.

Отпуск для военных

Как сообщал УНИАН, 31 июля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с военным командованием уже согласовано решение о предоставлении дополнительных 15 дней отпуска украинским военным. Это должно заработать в августе.

Ранее отпуска для всех военных составляли 30 дней. Но дополнительные 15 дней отпуска будут предоставляться участникам боевых действий.

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