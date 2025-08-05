Артистка анонсировала "феерические батлы".

Слухи о том, что украинский певец Владимир Дантес станет соведущим Леси Никитюк в шоу "Хто зверху?", подтвердились.

"Почему так долго ждали, чтобы предложить мне роль ведущего? Шучу! Но стать частью легендарного проекта - настоящий кайф и счастье", - поделился он, передает novy.tv.

По его словам, он знаком с командой проекта и с нетерпением ждет старта съемок.

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"Кстати, каждый сезон "Хто зверху?" удивляет чем-то новым, но такого обновления, как я, проект еще не видел! Будет круто", - добавил Дантес.

Его предшественник на проекте Богдан Шелудяк (Буше), комментируя грядущие изменения, отметил, что ему нравилось играть против Никитюк и быть частью команды "Хто зверху?", но настало время расставить приоритеты. По его словам, сейчас он решил сосредоточиться на бизнесе.

"Мой основной бизнес связан с криптовалютой. Это требует постоянного погружения. Эта работа занимает много времени и сил. Подготовка к съемкам и съемочный процесс телевизионного шоу требует не меньшего ресурса. Потому мне пришлось выбирать, и это был очень сложный выбор", - сказал он.

Леся Никитюк также отреагировала на замену соведущего, выразив уверенность, что вайб шоу с участием Владимира Дантеса точно изменится:

"Есть все шансы, что наш дуэт станет новым открытием. Вова не совещался со мной о своем поведении в роли капитана мужской команды. И я бы на его месте тоже этого не делала. У него отличный образ, он знает, что делать. Уверена, что у нас будут феерические батлы".

Напомним. ранее сообщалось, в сети намекнули, кто станет новым партнером Леси Никитюк в шоу "Хто зверху?".

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