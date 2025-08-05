О сотрудничестве Apple и Synchron писали еще в мае, а теперь результат их работы есть и на видео.

Ранее в этом году Apple рассказала о технологии, которая позволяет управлять iPhone и другими устройствами силой мысли. Теперь появилось первое видео, демонстрирующее эту функцию в действии, пишет 9to5Mac.

Это стало возможным благодаря мозговому импланту Stentrode с функцией Switch Control, созданному в рамках совместной работы компаний Synchron и Apple, и оптимизированному для работы с iPhone, iPad и Vision Pro.

На видео показывается, как Марк Джексон, страдающий амиотрофическим склерозом, пользуется iPad без помощи рук – используя только силу мысли. Основной целью Apple является предоставить новые возможности людям с ограниченными возможностями, в частности тех, кто страдает БАС.

Видео дня

Его опыт подтверждает потенциал технологии несмотря на ее ограничения на начальном этапе: пока она позволяет только нажимать на кнопки и набирать сообщения. Пролистывать страницы и прокручивать их содержимое пока нельзя.

Компания Synchron является прямым конкурентом Neuralink Илона Маска. Но их имплант Stentrode устанавливается в яремную вену, а не головной мозг, что представляет собой меньшие риски.

Apple уже интегрирует поддержку таких нейроинтерфейсов в свои ОС. Этой осенью в iOS 19 и visionOS 3 появится обновленный протокол для функции Switch Control, который позволит управлять устройствами без физического взаимодействия. Аpple также создает единый программный стандарт, который откроет разработчикам доступ к таким технологиям.

Меж тем в Apple допускают, что Айфоны станут ненужным уже через десять лет. Причина, как нетрудно догадаться, в искусственном интеллекте, который ляжет в основу "умным" очкам нового поколения.

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