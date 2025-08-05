На борту самолета, который прибыл в РФ, в частности, находился 43-летний иранский ученый Али Калванд.

Иранская делегация посещала российские научные институты, производящие компоненты, которые могут быть использованы в исследованиях в области ядерного оружия. Одним из членов делегации был ученый-ядерщик, который, по данным западных чиновников, работает на Организацию оборонных инноваций и исследований.

Визит иранской делегации в РФ

В расследовании, которое провело издание Financial Times говорится о том, что визит иранской делегации в РФ был совершен 4 августа 2024 года. Тогда рейс W598 авиакомпании Mahan Air из Тегерана приземлился в международном аэропорту Шереметьево в Москве.

Журналисты выяснили, что на борту самолета находился 43-летний иранский ученый Али Калванд, который прибыл в Россию вместе с другими исследователями. Калванд публично заявлял, что все они работают в консалтинговой фирме DamavandTec, но журналисты выяснили, что это было прикрытие.

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В ходе расследования выяснилось, что все члены иранской делегации прибыли в Москву по дипломатическим паспортам, часть которых была пронумерована последовательно и выдана всего за несколько недель до поездки. Более того, правительство США описывало Организацию оборонных инноваций и исследований, в которой работает один из иранских ученых, как преемника иранской программы по созданию ядерного оружия, существовавшей до 2004 года.

Еще одним пассажиром рейса W598 был экс-глава предприятия, которое попало под санкции США за то, что она была подставной компанией для закупок Организации оборонных инноваций и исследований. Также в состав иранской делегации вошел офицер военной контрразведки.

Разработка ядерного оружия в Иране

Журналисты выяснили, что в мае 2024 года консалтинговая фирма DamavandTec отправила российскому поставщику письмо, в котором Калванд заявил, что заинтересован в покупке нескольких изотопов, включая тритий. Этот материал может использоваться для повышения мощности ядерных боеголовок.

По данным западных спецслужб, у Ирана могла быть секретная программа по созданию ядерного оружия. Уже в мае США ввели новые санкции против Организации оборонных инноваций и исследований, подозревая ее в исследованиях и разработке технологий двойного назначения, применимых к ядерному оружию и системам доставки ядерного оружия.

"Мы считаем, что это своего рода программа по созданию ядерного оружия, направленная на сокращение сроков. Руководство не хотело принимать решение о создании такого оружия по разным причинам. Эта научно-исследовательская деятельность позволяла руководству заявлять, что программы по созданию ядерного оружия не существует", - рассказал журналистам эксперт по иранской ядерной программе Дэвид Олбрайт.

В издании напомнили, что Иран продолжает отрицать, что когда-либо собирался создать ядерное оружие. В Тегеране заверяли, что иранская ядерная программа носит мирный характер. В России же неоднократно делали публичные заявления о том, что выступают против создания Ираном ядерного оружия.

"Вызывает беспокойство, что такие люди могут проводить подобные встречи в России, учитывая состояние отношений между Россией и Ираном. Независимо от того, делятся ли русские компонентами или технологиями, - Организация оборонных инноваций и исследований будет применять это именно в работе над ядерным оружием", - считает Пранай Вадди, который до января 2025 года занимал должность старшего директора по нераспространению в Совете национальной безопасности США.

Ядерная программа Ирана - важные новости

Напомним, что спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи в июне 2025 года заявил о том, что иранский парламент готовит законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. Он заверил, что Тегеран, как и прежде, якобы выступает против разработки оружия массового уничтожения.

Издание Axios со ссылкой на собственные источники в США и Израиле писало, что во время атаки Израиля на Иран в конце октября был уничтожен сверхсекретный исследовательский центр по ядерному оружию в Парчине. Удар уничтожил сложное оборудование, используемое для разработки пластичной взрывчатки.

Кроме того, в июле 2025 года премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран готов применить ядерную бомбу против Израиля. По его словам, Корпус стражей Исламской революции "поспешил превратить обогащенный уран в оружие после падения "Хезболлы" и распада стран оси".

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