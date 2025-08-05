Враг может запускать "Шахеды" прямо с автомобильных дорог.

Вряд ли Российская Федерация готовит Донецкий аэропорт, который находится на оккупированной украинской территории, для запуска "Шахедов", поскольку враг уже научился запускать их с помощью мобильных групп. Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в эфире "Фабрики новостей".

"По поводу такого восстановления (аэропорта - УНИАН), такие данные есть, об этом говорят, но сказать, что это именно для запуска "Шахедов", я бы так не говорил", - сказал он.

По его словам, пару недель назад в пропагандистском видео россияне показывали, что можно запускать "Шахеды" просто с автомобильных дорог.

Видео дня

"Когда на пикапах стоит эта рампа, они разгоняются до определенной скорости и беспилотник с него взлетает. Поэтому говорить о том, что здесь они именно будут запускать, я думаю, это не очень актуально. Тем более, это мобильность огромная по запуску беспилотников, поэтому ограничиваться исключительно аэродромом, я думаю, они не будут. Возможно, он будет использоваться как база для какой-то российской авиации", - пояснил эксперт.

В то же время, он обратил внимание приближенность Донецкого аэропорта к фронту, поэтому Силы обороны могут ударить HIMARS по россиянам.

Кроме того, Ступак обратил внимание, что после определенной непродолжительной паузы в несколько месяцев возобновились украинские удары по российским НПЗ.

"Я предполагаю, что, возможно, была какая-то или прямая, или косвенная договоренность с россиянами, мол, мы не атакуем ваши НПЗ, вы не трогаете нашу инфраструктуру. Буквально в последние недели Украина снова вернулась к российским НПЗ и знакомит их с нашей беспилотной авиацией. До этого россияне так же били по определенным энергетическим моментам, по газовой инфраструктуре. Поэтому к чему готовиться? Ну, конечно, хотелось бы такой немножко фантастический сценарий. Хотелось бы, чтобы ультиматум, который Дональд Трамп выдвинул Путину, сработал", - отметил он.

Россия восстанавливает Донецкий аэропорт

Как сообщал УНИАН, по данным Института изучения войны, Россия собирается использовать для ударов дронами территорию Донецкого аэропорта.

Так, спутниковые снимки аэропорта, сделанные в июле 2025 года, показывают, что российские власти частично очистили укрепления на взлетно-посадочной полосе и начали строительные работы на стоянках, возможно, в рамках подготовки к установке топливных резервуаров.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко - бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ заявил, что запуски российских дронов с территории Донецкого аэропорта, который находится на оккупированной территории, сократит населению время для реагирования на угрозу.

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