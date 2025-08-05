Увидеть войну собственными глазами - это совсем другое, рассказал боец с позывным "Бакет".

Ситуация на поле боя в Украине отличается от той, которую показывают в новостных сюжетах. Об этом в интервью "Армия TV" рассказал доброволец, командир боевой группы Международного легиона ГУР МОУ с позывным "Бакет", который приехал защищать Украину из Норвегии.

"Во время обучения и до того момента, как я впервые попал в бой, честно говоря, мне было немного страшно. Потому что постоянно видишь новости о ракетах, "Шахедах", постоянных обстрелах. Я думал - да, я сейчас далеко от передовой. Но ведь и сюда может прилететь. Поэтому соблюдал меры безопасности. Во время каждой воздушной тревоги мы выбегали из помещений. Потому что мы были на военной базе и знали, что потенциально это цель. И пока мы продолжали тренировки, я четко придерживался правил безопасности и инструкций", - сказал "Бакет".

Позже, говорит доброволец, его отправили на фронт, где он и увидел реалии войны в Украине.

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"И чем дальше ехали, тем больше видели разрушенные дома, разбитую гражданскую инфраструктуру. И именно тогда все резко изменилось. Я понял: это не телевизионная картинка, это реальность. Потому что когда просто видишь что-то в новостях - это одно. А увидеть это собственными глазами - это совсем другое. И это полностью изменило мой взгляд на ситуацию в целом. Тогда я уже по-настоящему понял, что здесь происходит", - добавил "Бакет".

Кроме того, военный рассказал о худшем дне во время войны в Украине: "Наверное, это была одна из операций, которая пошла не так, как мы планировали. Мы потеряли нескольких очень хороших ребят. Без сомнения, это был самый тяжелый день".

Война в Украине: важные новости

Накануне аналитики DeepState сообщили о продвижении врага в Донецкой области. Отмечается, что оккупанты захватили населенный пункт Попов Яр, который находится в Краматорском районе. Кроме того, захватчики имели продвижение и в районе Торецка.

Между тем старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" рассказал, что россияне активизировались по всей линии границы Харьковской области. Также он отметил, что враг нарастил активность и на Купянском и Лиманском направлениях.

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