Президент США сказал, что в следующие 24 часа значительно поднимет пошлины, введенные против Индии.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что пошлины, введенные против Индии, будут существенно повышены из-за покупки российской нефти. Он назвал соответствующий срок: "в течение следующих 24 часов".

"Индия является страной с самыми высокими тарифами. Я вскоре повышу тарифы на российскую нефть для Индии. Мы договорились о 25%, но я думаю, что в течение следующих 24 часов я существенно увеличу эту сумму, потому что они покупают российскую нефть", - сказал Трамп во вторник в интервью CNBC.

Он добавил, что Индия не была хорошим торговым партнером. А также повторил, что, закупая нефть, Индия подпитывает российскую торговую машину.

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Что известно о закупке российской нефти Индией

Как писал УНИАН, накануне Трамп объявил в социальных сетях, что пошлины против Индии будут "существенно" повышены из-за ее закупки российской сырой нефти. Он обвинил Индию в продаже российской нефти с большой прибылью.

"Индия не только покупает огромное количество российской нефти, но и продает значительную часть приобретенной нефти на открытом рынке с большой прибылью. Им безразлично, сколько людей в Украине погибает от рук российской военной машины. Из-за этого я существенно повышу тарифы, которые Индия платит США", - писал Трамп в понедельник на Truth Social.

Ранее он также говорил, что пошлины для Индии составят 25 процентов. Но теперь прогнозирует еще их увеличить.

Индия в ответ заявила, что США и Европейский Союз "неоправданно и необоснованно" нападают на Индию из-за покупки российской сырой нефти в то время, когда сами продолжают поддерживать торговые отношения с Россией.

В МИД Индии отметили, что торговля между Европой и Россией включает не только энергоносители, но и удобрения, горнодобывающую продукцию, химикаты, железо и сталь, а также машины и транспортное оборудование.

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