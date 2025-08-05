Оккупантам не удается наступать одновременно по всему фронту, но цель оккупации всей Донетчины остается неизменной.

Российская Федерация будет продолжать наносить удары в украинский тыл для поражения логистических узлов, которые используются для поставки грузов на фронт. Об этом военный эксперт Антон Михненко сказал в эфире на Радио NV.

В частности, он прокомментировал удар россиян по железнодорожной станции в Лозовой на Харьковщине.

"Можем констатировать тот факт, что Российская Федерация не может наступать по всему фронту. Она пытается щупать отдельные участки фронта и там пытается наступать и давить. Безусловно, у них есть приоритетные направления, которые касаются Донецкой области, и некоторые участки на Харьковщине. Но, тем не менее, должны понимать общую картину. Они пытаются кроме прощупывания бить по нашим тылам для того, чтобы минимизировать наши возможности по доставке различных грузов на линию фронта", - отметил Михненко.

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По его словам, речь может идти и о бронетехнике, личном составе и других средствах, которые Силы обороны Украины используют для отражения российской агрессии.

При этом россияне пытаются давить там, где это удается, и где есть определенное сосредоточение усилий для выполнения ключевой задачи - полной оккупации Донетчины. Эксперт отметил:

"В этом контексте, станция Лозовая является узловой железнодорожной станцией. Она как раз выглядит более-менее стратегически в их понимании, потому что через нее могут идти различные грузы, и поэтому они пытаются уничтожать и разрушать этот объект".

Он добавил, что узловую станцию можно восстановить и дальше продолжать поставки грузов, но от российских ударов погибает персонал станции.

"Российская Федерация будет пытаться наносить удары и вглубь территории Украины в те узлы и те места, где мы можем что-то транспортировать на линию фронта", - добавил Михненко.

Удар РФ по Лозовой

Как сообщал УНИАН, российские захватчики в ночь на 5 августа осуществили самую массированную атаку на город Лозовая в Харьковской области с начала войны. В городе есть много разрушений - повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор. Среди раненых есть дети. Также есть погибший и четверо раненых среди железнодорожников.

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