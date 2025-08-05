Украинские полярники зафиксировали уникальный момент: о чем общались леопард и тюлень

Не исключено, что хищник хотел просто поиграть.

В Антарктике, во время работы в океане, украинские ученые сняли уникальный момент - морской леопард активно пытался заскочить на льдину к тюленю-крилеиду. Как сообщили в Национальном антарктическом научном центре, в целом это продолжалось около 20 минут.

"Кажется, крилеид был не очень рад такому вниманию, но леопард не унимался. Почему же он это делал? Наши биологи имеют несколько предположений", - говорится в сообщении.

По их словам, хоть леопарды тоже относятся к семейству тюленевых, но некоторые из них питаются своими "родственниками" - например, молодыми крилеидами, как тот, что оказался на льдине. То есть, не исключено, что леопард хотел добыть себе обед.

Еще один вариант - леопард пытался "отжать" у крилеида льдину. Как объясняют исследователи, леопарды - очень территориальные животные, и если считают какой-то участок своей собственностью, могут прогонять чужаков. И такое уже случалось с лодками, в которых были полярники.

Кроме того, морские леопарды склонны к игровому поведению. Возможно ему было грустно и он стремился поиграть, предполагают полярники.

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Как писал УНИАН, в Антарктике украинским полярникам удалось взять биопсию у косатки, пока стая кружила вокруг их лодки. Это произошло во время выезда в пролив Лемейр, где ученые на стаю косаток. В группе было более 10 животных, среди которых - двое совсем юных, которые живо заинтересовались лодкой. Малыши выглядывали из воды, разглядывая людей, также большой интерес проявил взрослый самец - он отделялся от группы и изучал лодку с полярниками. Стая несколько раз подплывала к людям, кружилась вокруг, исчезала и снова появлялась.

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