Виталий Шабунин помогает избежать наказания одному из топ-чиновников НАБУ, который вместе с отцом торговал с рф. В Центре противодействия коррупции полностью понимают, что действия задержанных НАБУшников направлены на поддержку России, но ЦПК это никоим образом не останавливает. Об этом написал известный блоггер Сергей Иванов.

"Наблюдая за развитием ситуации вокруг арестованного за сотрудничество с россией НАБУшника Магамедрасулова, я фиксирую попытку Шабунина помочь враждебному "кроту" избежать наказания. И как бы Шабунин не был привычен к безнаказанности, попустительство госизменникам – это уже серьезный просчет. Это уже не просто двойные стандарты, а сознательное отбеливание государственных изменников. Уверен, они вполне осознают, что действия задержанных НАБУшников направлены на поддержку россии, но ЦПК это никоим образом не останавливает", – написал он.

Иванов расшифровал по пунктам, почему действия Шабунина могут квалифицироваться именно таким образом.

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Во-первых, отметил он, топ-чиновник НАБУ Магамедрасулов торговал с рф (Дагестаном) коноплей.

"Когда его заключили под стражу, Шабунин прибег к откровенному газлайтингу: "Не с Дагестаном, а с Узбекистаном, вы неправильно слышите". На то, что соответствующие документы гуглятся буквально за минуту, ему традиционно чихать. Мнение о том, что правоохранителю прямо запрещено заниматься такой деятельностью и что за такие действия предусмотрена ответственность, светлою голову Шабунина не посещает вообще", – сообщил Иванов.

Во-вторых, у отца Магамедрасулова есть российский паспорт, подчеркнул блогер. В то же время, его мать – кроме рф еще и "гражданка ДНР", получает там пенсию, а в свободное время обливает грязью Силы Обороны и Украину в соцсетях.

В-третьих, отметил Иванов, Шабунин с ЦПК почему-то совсем не видят ничего страшного в том, что топ-чиновник НАБУ вместо работы в прифронтовом регионе во время войны отдыхает по пляжам Тенерифе.

В-четвертых, подчеркнул он, регулярные контакты Магамедрасулова с ОПЗЖ и попытки получить доступ к уголовным производствам по оборонке тоже не привлекают внимание Шабунина.

"Скажите, а с каких пор в нашем обществе стало приемлемым отбеливание официально разоблаченной российской агентуры? Еще год назад даже за намек на подобное человек автоматически безвозвратно получал статус "р*сня" и маргинализировался. Такими темпами к имеющемуся букету статей Шабунина прибавится еще одна – пособничество государству-агрессору. И тогда можно будет официально расшифровывать аббревиатуру ЦПК как "Центр Поддержки "Кротов", – резюмировал Иванов.

Как известно, 11 июля 2025 года ГБР сообщило о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. В частности, задокументированы факты получения им ежемесячного денежного довольствия в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части. 15 июля Печерский суд Киева определил меру пресечения для него – личное обязательство сроком до 20 августа.