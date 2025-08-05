Диетический холестерин, содержащийся в продуктах питания, отличается от холестерина в крови.

Яйца, скорее всего, не являются причиной высокого уровня холестерина. Новое исследование, возможно, обнаружило настоящего виновника повышения уровня холестерина.

Издание Health пишет, что исследование, опубликованное в журнале American Journal of Clinical Nutrition, показало, что с повышением уровня холестерина связаны насыщенные жиры, содержащиеся в пище, а не диетический холестерин, содержащийся в яйцах. Более того, у участников, которые в течение пяти недель ели по два яйца в день, уровень холестерина снизился.

"Когда речь идет о завтраке, беспокоиться нужно не о яйцах, а о дополнительной порции бекона или сосисок, которые, скорее всего, повлияют на здоровье сердца", - заявил Джон Бакли, доктор философии, старший автор исследования и исполнительный декан академического подразделения Университета Южной Австралии, занимающегося вопросами здоровья и работоспособности человека.

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Отмечается, что в одном большом яйце содержится около 200 миллиграммов (мг) пищевого холестерина, что составляет две трети от суточной нормы в 300 мг.

При этом исследования показали, что именно насыщенные жиры в продуктах повышают уровень холестерина ЛПНП. Большинство продуктов с высоким содержанием холестерина также содержат много насыщенного жира, сказал Бакли, но в яйцах его очень мало (1,6 грамма).

"На протяжении последних двух десятилетий мы были уверены, что насыщенные жиры в гораздо большей степени, чем холестерин, повышают уровень ЛПНП", - сказал Шон Хеффрон, доктор медицины, кардиолог-профилактик из Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний NYU Langone Heart.

В новом исследовании эта теория была проверена на практике. Исследователи разделили 61 здорового взрослого человека на три группы и в течение пяти недель заставляли их придерживаться определенной диеты, чередуя каждый план питания. К концу исследования 48 человек выполнили все три диеты:

Контрольная диета: Высокий уровень холестерина и насыщенных жиров, употребление не более одного яйца в неделю. Яичная диета: Высокий уровень холестерина и низкий уровень насыщенных жиров, употребление двух яиц в день. Безъяичная диета: Низкий уровень холестерина и насыщенных жиров, без яиц.

Результаты показали, что насыщенные жиры связаны с повышением уровня холестерина ЛПНП, а диетический холестерин - нет. Кроме того, по сравнению с контрольной диетой яичная диета снижала уровень холестерина ЛПНП (в среднем на 5,7 мг/дл), а безяичная - нет.

По словам Бакли, это говорит о том, что насыщенные жиры повышают уровень ЛПНП, а не диетический холестерин.

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