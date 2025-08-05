УНИАН подготовил подборку новых фильмов – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Главными премьерами в кинотеатрах Украины на этой неделе станут жуткий хоррор "Оружие" с Джулией Гарнер и комедия "Чумовая пятница 2" с Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан.

Также на больших экранах можно будет посмотреть постапокалиптический мюзикл "Конец" с Тильдой Суинтон, романтическое фэнтези "Дракула: История любви" от Люка Бессона и еще несколько новинок.

Тем временем, онлайн станет доступен комедийный экшн "Ограбление" с Эдди Мерфи.

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Подробнее об этих и других новых фильмах недели читайте в обзоре УНИАН.

Оружие

Weapons (США, 2025, ужасы/детектив)

По сюжету фильма, который считается одним из самых ожидаемых хорроров этого лета, однажды ночью все дети из одного и того же класса, кроме одного ребенка, таинственно исчезают в одно и то же время. Пытаясь понять это ужасное событие, сообщество ищет виновных – и больше всего вопросов возникает к учительнице этих учеников.

Главные роли в ленте сыграли Джош Бролин ("Старикам здесь не место", "Сикарио", "Люди в черном 3", "Дэдпул 2", франшиза "Мстители"), Джулия Гарнер ("Город Грехов 2", "Вурдалак", "Фантастическая четверка: Первые шаги", сериалы "Озарк", "Изобретая Анну"), Олден Эйренрайк ("Оппенгеймер", "Медведь под кайфом"), Остин Абрамс (сериалы "Эйфория", "Ходячие мертвецы"), Бенедикт Вонг ("Марсианин", "Прометей", франшиза "Доктор Стрэндж", сериал "Проблема трех тел") и другие.

Снял фильм американский режиссер Зак Креггер, получивший широкую известность благодаря хоррору "Варвар" 2022 года. Также он выступил одним из продюсеров недавнего техно-хоррора "Компаньон".

На данный момент на Rotten Tomatoes фильм имеет 100% одобрения от критиков на основе 21 отзыва.

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Еще одна чумовая пятница

Freakier Friday (США, 2025, комедия/семейный)

События долгожданного сиквела хитовой комедии 2003 года "Чумовая пятница" разворачиваются спустя 20 с лишним лет после того, как психолог Тесс и ее дочь-бунтарка Анна пережили кризис идентичности, разрешить который удалось лишь после того, как они магическим образом обменялись телами. Теперь у Анны есть собственная дочь, а вскоре появится и падчерица. Преодолевая многочисленные испытания, связанные с объединением двух семей, Тесс и Анна снова убеждаются, что молния может ударить в одно место дважды.

В сиквеле к своим ролям вернулись главные звезды первого фильма – Джейми Ли Кертис (франшиза "Хэллоуин", "Все везде и сразу") и Линдси Лохан ("Дряные девчонки", "Незабываемое Рождество"), а также еще куча хорошо известных героев, в том числе, школьный романтический интерес Анны в исполнении Чеда Майкла Мюррея (сериалы "Школа выживания", "Ривердейл").

Среди новых имен в касте – Джулия Баттерс ("Однажды в Голливуде", "Фабельманы"), София Хэммонз ("Социальная дилемма") и Мэнни Джасинто ("Топ Ган: Меверик", сериалы "В лучшем месте", "Аколит").

Режиссером сиквела выступила Ниша Ганатра ("Высокая нота").

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Конец

The End (США, Великобритания, Германия, Италия, Швеция, Дания, Ирландия, 2024, фантастика/драма/мюзикл)

По сюжету фильма, в роскошном подземном бункере, среди картин и изысканных вин, семья создала свой изолированный мир после глобальной катастрофы. Сын, который родился уже под землей, никогда не видел настоящего неба, а родители и верная прислуга тщательно поддерживают иллюзию благополучия. Когда на пороге появляется таинственная девушка из другого мира, их хрупкая гармония начинает рушиться. Готова ли эта "идеальная" семья встретиться с правдой, которая ждет за пределами их искусственного рая?

Главные роли в ленте сыграли Тильда Суинтон ("Орландо", "Выживут только любовники", "Отель "Гранд Будапешт", "Доктор Стрэндж", "Суспирия"), Майкл Шеннон ("Форма воды", "Ночные звери", "Достать ножи") и Джордж МакКей ("1917", "Мюнхен. На пороге войны", "Капитан Фантастик").

Также в фильме сыграли Мозес Инграм (сериалы "Оби-Ван Кеноби", "Ферзевый гамбит"), Брона Галлахер (сериал "Голота"), Тим Макиннерни ("Иногда. Всегда. Никогда") и Ленни Джеймс (сериал "Ходячие мертвецы").

"Конец" – это первый игровой фильм Джошуа Оппенгеймера, известного режиссера-документалиста, лауреата многочисленных наград за фильмы "Акт убийства" и "Взгляд тишины", которые, среди прочего, были номинированы на "Оскар".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 56% одобрения от критиков и 36% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 65 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 5,6 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

Граф Дракула: История любви

Dracula: A Love Tale (Франция, 2025, фэнтези/романтика)

Очередная попытка рассказать историю вампира Графа Дракулы (хотя, казалось бы, зачем это было делать так скоро после столь удачного "Носферату" Роберта Эггерса) на этот раз концентрируется на безудержной любви князя Влада ІІ, который отрекся от Бога из-за потери любимой жены и был обречен на вечную уродливую жизнь. Путешествуя сквозь века, печально известный кровавый граф бросает вызов судьбе и смерти, в поисках утраченной любви.

Главные роли в фильме сыграли Калеб Лэндри Джонс ("Люди Икс: Первый класс", "Прочь", "Догмен"), Кристоф Вальц ("Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный", "007: Спектр", "Франкенштейн") и Зои Блю ("Институт Розвуд", "Элитное общество").

Снял ленту один из самых успешных французских режиссеров современности Люк Бессон ("Леон", "Пятый элемент", "Жанна д'Арк", "Люси", "Валериан и город тысячи планет"), который, впрочем, уже давно сдулся – и на этот раз чуда также не произошло.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов.

Случайные свидетели

Alarum (США, 2025, боевик/криминал)

Главные герои фильма – двое бывших секретных агентов ЦРУ, Джо и Лара, которые проводят романтический отдых на острове, где становятся свидетелями авиакатастрофы. Среди обломков оказывается флешка с секретной информацией. Забрав ее, Джо и Лара мгновенно становятся мишенью для всех спецслужб мира. По их следам ЦРУ отправляет самого хладнокровного агента, Честера, который должен любой ценой убить предателей.

В ленте сыграли Скотт Иствуд ("Ярость", "Гнев человеческий", "Гран Торино"), Уилла Фицджералд ("Преследователь", сериалы "Падение дома Ашеров", "Пульс") и Сильвестр Сталлоне (франшизы "Рэмбо", "Рокки", "Неудержимые").

Снял фильм режиссер Майкл Полиш ("Сохраняй спокойствие", "Террор в прерии").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 3,3 из 10 баллов.

Любовь

Kjærlighet / Love (Норвегия, 2024, драма/романтика)

Как и представленная на прошлой неделе в прокате романтическая драма "Мечты", фильм "Любовь" входит в трилогию норвежского библиотекаря и прозаика Дага Йогана Гаугеруда, которая сосредотачивается на отношениях и социальных нормах. "Мечты" получили главную награду Берлинале-2025, но два других фильма также были высоко оценены критиками.

Так, "Любовь" рассказывает о прагматичном враче Марианне и медбрате Торе, которые встречаются на пароме и заводят разговор. Он здесь ищет случайных встреч и старается избегать отношений. Узнав о его особом подходе к любви и телесным отношениям, Марианна задается вопросом, сработает ли философия Тора в ее собственной жизни. Ведь она тоже исследует возможность спонтанной близости, ставя под сомнение общественные нормы.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 95% одобрения от критиков.

Ограбление

The Pickup (США, 2025, ограбление/экшн/комедия)

Обычная операция по изъятию наличности приобретает безумный поворот, когда два совершенно непохожих водителя бронированного грузовика, Рассел и Трэвис, попадают в засаду безжалостных преступников во главе с сообразительной Зои, планы которых выходят далеко за рамки простого похищения наличных из грузовика. В то время, как вокруг них разворачивается хаос, неожиданный дуэт должен преодолеть высокий риск, конфликт личностей и один очень неудачный день...

Главные роли в фильме исполняют Эдди Мерфи ("Полицейский из Беверли-Хиллз", "Поездка в Америку", "Чокнутый профессор", "Доктор Дулиттл"), Пит Дэвидсон ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Тело Тело Тело", "Дурные деньги") и Кеке Палмер ("Ноу", сериал "Королевы крика").

Также в ленте задействованы Ева Лонгория (сериал "Отчаянные домохозяйки") и Джек Кейси ("Дэдпул 2", "Хеллбой: Горбун", сериал "Штамм").

Снял фильм американский режиссер Тим Стори, который до этого снял две части франшизы "Фантастическая четверка" (2005 и 2007 годы), а также игровую адаптацию "Тома и Джерри" 2021 года.

Фильм станет доступен на Amazon с 6 августа 2025 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы августа 2025 года – на этой неделе на Netflix выйдет первая часть второго сезона хитового фэнтези "Уэнздей", на Apple TV+ стартует второй сезон ромкома "Платоническая любовь", а на Starz состоится премьера нового исторического сериала "Чужестранка: Кровь моей крови".

Марина Григоренко