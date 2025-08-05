На фоне заявлений президента США, мировые цены на "черное золото" продолжают снижаться.

Президент США Дональд Трамп отмечает, что снижение цен на энергетические ресурсы позволит остановить российско-украинскую войну. Об этом он сказал в интервью CNBC.

"Если цена на энергоносители достаточно снизится, Путин прекратит убивать людей. Если цена на энергоносители снизится еще на 10 долларов за баррель, у него не останется выбора, потому что его экономика в ужасном состоянии", - убежден американский лидер.

Тем временем, на фоне заявлений Трампа, мировые цены на "черное золото" продолжают снижаться. По состоянию на 16:06 по киевскому времени, американская нефть марки WTI подешевела на 1 доллар, до 65,29 доллара за баррель. Европейский нефтяной эталон Brent подешевел на 85 центов, до 67,91 доллара за баррель.

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Ультиматум Трампа в адрес Путина - последние новости

Президент США Дональд Трамп объявил несколько ультиматумов Владимиру Путину, требуя договориться о прекращении российско-украинской войны. Сначала он дал ему 50 дней для достижения договоренностей.

В то же время, в конце июля, Трамп заявил, что срок ультиматума Путину сокращен до 10 дней на прекращение войны, угрожая в противном случае ввести 100% пошлины в отношении покупателей российской нефти и вторичные сакции.

Срок действия ультиматума Трампа истекает 8 августа.

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