Nayara была вынуждена сократить объемы переработки нефти / коллаж УНИАН, фото Reuters, ua.depositphotos.com

Нефтеперерабатывающий завод компании Nayara Energy, который частично принадлежит крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" ("Роснефть") возобновил экспорт бензина после санкций Европейского Союза, сообщает Reuters.

По словам собеседников издания и данным LSEG, танкер Tempest Dream, перевозивший около 43 000 метрических тонн (363 350 баррелей) бензина, отплыл 4 августа. Танкер, который попал под санкции Британии в июне, направляется в Оман, согласно данным судоходства. Вместе с тем, не понятно, кто купил топливо.

Еще один танкер, Sard, сейчас находится в западном индийском порту Вадинар, который использует Nayara. По данным издания, он должен забрать 43 тысячи тонн дизельного топлива.

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Вместе с тем, журналисты отмечают, что Nayara была вынуждена сократить объемы переработки нефти на своем нефтеперерабатывающем заводе в Вадинаре, частично принадлежащем "Роснефти", из-за трудностей с продажей топлива вследствие санкций ЕС.

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Евросоюз 18 июля одобрил 18-й пакет санкций против России. Под ограничения, в частности попал нефтеперерабатывающий завод, который частично принадлежит крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть".

После введения ограничений ряд танкеров отказывались загружаться топливом с подсанкционного предприятия. Нефтяной танкер Talara через несколько дней после введения ограничений покинул порт Вадинар, не загрузившись дизельным топливом с завода. Вскоре стало известно о еще одном аналогичном случае.

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