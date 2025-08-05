Из порта, который обслуживает завод, отправился подсанкционный танкер с 43 тысячами тонн бензина.

Нефтеперерабатывающий завод компании Nayara Energy, который частично принадлежит крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" ("Роснефть") возобновил экспорт бензина после санкций Европейского Союза, сообщает Reuters.

По словам собеседников издания и данным LSEG, танкер Tempest Dream, перевозивший около 43 000 метрических тонн (363 350 баррелей) бензина, отплыл 4 августа. Танкер, который попал под санкции Британии в июне, направляется в Оман, согласно данным судоходства. Вместе с тем, не понятно, кто купил топливо.

Еще один танкер, Sard, сейчас находится в западном индийском порту Вадинар, который использует Nayara. По данным издания, он должен забрать 43 тысячи тонн дизельного топлива.

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Вместе с тем, журналисты отмечают, что Nayara была вынуждена сократить объемы переработки нефти на своем нефтеперерабатывающем заводе в Вадинаре, частично принадлежащем "Роснефти", из-за трудностей с продажей топлива вследствие санкций ЕС.

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Евросоюз 18 июля одобрил 18-й пакет санкций против России. Под ограничения, в частности попал нефтеперерабатывающий завод, который частично принадлежит крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть".

После введения ограничений ряд танкеров отказывались загружаться топливом с подсанкционного предприятия. Нефтяной танкер Talara через несколько дней после введения ограничений покинул порт Вадинар, не загрузившись дизельным топливом с завода. Вскоре стало известно о еще одном аналогичном случае.

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