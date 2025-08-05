У рэпера уже есть сын от первого брака.

Скандальный рэпер и продюссер Потап неожиданно затронул тему детей. Он признался, готовятся ли они с женой, известной певицей Настей Каменских к пополнению в семье.

В интервью для YouTube-канала Lazarevatut Потап поделился, что сам он готов стать отцом во второй раз, и отметил, что они с Настей сейчас как раз сосредоточены на этой теме:

"Мы в процессе. Нам нравится процесс. Мы работаем".

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Как известно, у Потапа есть 16-летний сын Андрей от первого брака с продюсеркой Ириной Горовой.

По словам рэпера, за годы взросления сына он не очень изменился как отец. Потап заявил, что поддерживает хорошие отношения с Андреем, даже несмотря на то, что с начала широкомасштабной войны живет за границей.

Напомним, Потап и Настя, которые ранее были популярным музыкальным дуэтом, состоят в браке уже шесть лет. Несмотря на то, что Каменских часто приписывают беременность, совместных детей у пары еще нет.

Недавно Каменских удивила признанием о браке с Потапом. Во время одного из своих концертов певица сделала заявление, которое сорвало громкие овации публики.

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