Этот срок начинается со дня фактического получения медицинского или фармацевтического образования, пояснил юрист.

Нынешние выпускницы учебных медучреждений должны в течение 60 дней пройти военно-врачебную комиссию.

Как сказал в эфире Киев24 юрист Юрий Танасийчук, это норма, которая сейчас прописана в постановлении Кабинета министров №916, внесенном изменениями от 30 июля с.г., в которых говорится об автоматической постановке на воинский учет женщин с медицинским или фармобразованием.

Речь идет о том, что ВВК нужно будет пройти женщинам, которые получили профессиональное медицинское образование, фармацевтическое, в течение 60 дней после определения факта о получении этого образования. Норма не касается всех женщин, которые получили образование в прошлом году, 10 лет назад, 30 лет назад. "Это касается собственно категории девушек/женщин, которые получают дипломы в августе-сентябре уже текущего года", - разъяснил юрист.

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То есть от момента получения диплома или решения руководителя учебного заведения будет фактически 60 дней, подчеркнул Танасийчук.

"То есть данные должны быть переданы в ТЦК по декларируемому месту регистрации автоматически, но в течение 60 дней нужно будет пройти ВВК. И это логичный процесс. Потому что поскольку человек стоит на воинском учете, Силам обороны нужно понимание физического состояния и возможностей каждого конкретного лица", - прокомментировал он.

Мобилизация женщин - подробности

Как сообщал УНИАН, 30 июля представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале сообщил, что правительством принято решение о мобилизации в Украине, а именно, что женщин с медицинским или фармацевтическим образованием теперь автоматически будут брать на воинский учет, без личного присутствия.

По его информации, внесены соответствующие изменения в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период.

Кабмин уточнил алгоритм действий учебных заведений и территориальных центров комплектования и социальной поддержки в отношении таких категорий женщин; усовершенствовал механизм внесения информации в ЕГРВ "Оберіг".

Комментируя это решение Правительства адвокат юридической компании Investment Service Ukraine Владимир Пищида сказал, что женщины с медицинским и фармацевтическим образованием и в дальнейшем могут спокойно выезжать за границу - автоматическая постановка на воинский учет не ограничивает в этом праве.

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