Издание отмечает, что соссийские СМИ хвастаются, что "Орешник" якобы может достичь авиабазы Рамштайн в Германии всего за 15 минут.

Отказ России от соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности и общая напряженность в отношениях с Москвой вызвали на Западе опасения возврата к опасной гонке вооружений в стиле Холодной войны. Об этом пишет The New York Times.

"Сверхбыстрые российские ракеты, оснащенные ядерным оружием, могут достичь европейских столиц за считанные минуты, практически без предупреждения и возможности организовать оборону", - сказано в статье.

Издание отмечает, что соссийские СМИ хвастаются, что "Орешник" якобы может достичь авиабазы Рамштайн в Германии всего за 15 минут.

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Генерал ВВС США в отставке Филип Бридлав, который возглавлял Европейское командование США с 2013 по 2016 год не удивлен тем, что Россия объявила об этом шаге вскоре после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил принять жесткие меры в отношении Москвы из-за войны в Украине.

"Это довольно стандартный подход России, когда она пытается сдержать или запугать Запад… Каждый раз, когда Запад рассматривает возможность каких-то изменений, например, поставки нового оружия Украине, происходит именно это", - сказал Бридлав.

Отказ РФ от договора по ракетах

Ранее стало известно, что Россия прекращает соблюдение моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. МИД РФ объяснил это тем, что "коллективный Запад" наращивает в прилегающих к России регионах "дестабилизирующие ракетные потенциалы".

Односторонний мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности власти России объявили в 2019 году, после того как прекратил свое действие договор о ликвидации РСМД, заключенный еще в 1987 году. Тогда в Москве заявляли, что не будут развертывать ракеты до тех пор, пока этого не делает НАТО.

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