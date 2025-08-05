В столице также есть вероятность сильного ветра и града.

В среду, 6 августа, в Украине ожидается очень неоднородная погода. На юге усилится жара, а на западе и севере пройдут дожди. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В среду усилится жара на юге Украины, ожидается в течение дня +33...+37 градусов", - спрогнозировала она.

В восточных областях предполагается будет +29...+33 градуса. В центральной части +28...+33, в Винницкой области +24...+26 градусов. В северных областях +25...+28 градусов, а в западной части будет прохладнее всего, +21...+25 градусов.

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"Атмосферный фронт принесет в среду грозовые дожди на запад, север Украины, а также в Винницкую, часть Полтавской и Черкасской областей", - предупредила Наталка Диденко.

По ее данным, остальная территория Украины побудет в сухой погоде.

В Киеве завтра ожидается дождь с грозой.

"При грозе может сильно лить, рвануть шквалистый ветер и град. Осторожно!" - предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, температура воздуха в столице будет до +26 градусов.

После прохождения атмосферного фронта температура воздуха снизится на несколько градусов.

О том, что в столице 6 августа ожидается дождь, сообщает и Укргидрометцентр. По данным синоптиков, с 5 по 9 августа на Киевщине и в самом Киеве будет преобладать сухая погода. Однако в среду, 6 августа, через регион пройдет атмосферный фронт, который будет двигаться с запада на восток. Ожидается увеличение облачности, местами возможны кратковременные дожди с грозами. В ночь на четверг осадки могут сохраниться.

Синоптики отмечают, что северо-западный ветер, хоть и будет умеренным, все же повлияет на снижение ночной температуры после прохождения фронта, особенно 7-9 августа.

Температурные изменения будут незначительными: ночью в среднем около +18°, а после фронта - около +15°. Днем ожидается +26°...+28°, а 7 августа в Киеве воздух прогреется максимум до +24°.

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