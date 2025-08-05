К перехвату дронов привлекаются пехотинцы, авиация, ПВО и мобильные огневые группы.

У Украины пока нет оружия, которое смогло бы изменить ход борьбы с российскими "Шахедами". Противодействие им остается сложной задачей. Об этом рассказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире Espreso.

"Сейчас нет оружия, которое было бы гейм-ченджером... "Шахед" - самая неприятная цель для ПВО", - заявил он.

Криволап отметил, что противодействие "Шахедам" является многоуровневым. К перехвату привлекаются пехотинцы, авиация, ПВО и мобильные огневые группы.

Видео дня

""Шахеды" сначала встречают бойцы, обычные пехотинцы, и пытаются их сбить. Иногда им это удается, за это они получают 30 электронных баллов. Затем эти дроны встречает армейская авиация Сухопутных войск - это вертолеты, которые расстреливают их из пулеметов, но вертолетов не хватает. Далее "Шахеды" могут встречать различные зенитно-ракетные комплексы, которые имеют достаточно дешевые ракеты. После этого их сбивают мобильные огневые группы. Эти группы могут поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров, но дальше им уже трудно", - объяснил эксперт.

Криволап подчеркнул, что иногда российские дроны летают очень низко. По его словам, в Украине нет сплошного радиолокационного поля для их обнаружения.

"Мы не хотим поднимать свои радары в воздух, как это делает весь мир, - мы хотим, чтобы они стояли у нас на мачтах. "Шахеды" залетают в город, после чего в городе их снова пытаются перехватить либо мобильные огневые группы, либо мобильные группы с дронами-перехватчиками", - поделился эксперт.

Криволап добавил, что для сбития одного "Шахеда" необходимы от 3 до 10 дронов-перехватчиков.

В РФ готовятся к массированным атакам "Шахедами"

Ранее военный эксперт, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский рассказал, что россияне увеличивают количество площадок для запуска ударных дронов. Он напомнил, что враг работает над восстановлением инфраструктуры разрушенного Донецкого аэропорта.

По словам Храпчинского, увеличение количества площадок для запуска дронов позволит оккупантам готовить комбинированные удары по Украине и создавать давление на систему противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: