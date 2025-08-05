Первая молекула играла более важную роль в формировании ранних звезд, чем считалось ранее.

Новые данные о первой молекуле во Вселенной раскрывают её более значительную роль в формировании ранних звёзд, чем считалось ранее. Как пишет InterestingEngineering, исследователи из Института ядерной физики Макса Планка (MPIK) в Гейдельберге обнаружили неожиданное поведение гидрида гелия (HeH⁺), самой ранней известной молекулы в космосе.

Образовавшаяся вскоре после Большого взрыва, HeH⁺ — простая молекула, состоящая из атома гелия и протона. Она ознаменовала начало химической связи во Вселенной и заложила основу для молекулярного водорода (H₂), питающего звезды.

На протяжении десятилетий считалось, что HeH⁺ играет пассивную роль в процессах охлаждения, которые позволили протозвездам конденсироваться и воспламениться. Но новые экспериментальные результаты ставят под сомнение эту теорию.

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Как говорится в статье, опубликованной в журнале Astronomy Astrophysics, чтобы проверить, как вела себя эта древняя молекула сразу после Большого взрыва, исследователи воссоздали условия ранней Вселенной в криогенном накопительном кольце. Это единственное в мире устройство такого рода, которое моделирует космическую среду с температурой всего на несколько градусов выше абсолютного нуля.

В результате исследователи обнаружили, что вместо замедления при понижении температуры реакция между HeH⁺ и дейтерием оставалась удивительно постоянной. Это противоречит более ранним моделям, которые предсказывали резкое снижение реакционной способности при низких температурах.

Это важно, потому что в молодой Вселенной, во время так называемого "космического темного века", до того как звезды начали светить, молекулы типа HeH⁺ играли ключевую роль в охлаждении первоначального газа. Это необходимо для того, чтобы газовые облака коллапсировали под действием гравитации и образовывали звезды.

Поскольку атомы водорода сами по себе не могут эффективно выделять тепло при температуре ниже 10 000 °C, молекулы с дипольным моментом, такие как HeH⁺, были критически важными для выделения энергии посредством излучения.

HeH⁺ также разлагается в результате столкновений с атомами водорода, производя ионы, которые в конечном итоге приводят к образованию молекулярного водорода.

Эта цепочка реакций была жизненно важной для образования звезд, и новые данные свидетельствуют о том, что HeH⁺ играл гораздо более активную роль в этой химической реакции, чем считалось ранее.

Ранее новое исследование показало, что ожидаемая продолжительность жизни Вселенной значительно короче, чем считалось ранее — и что её гибель начнётся уже через 10 миллиардов лет.

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