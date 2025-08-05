Из коробки девайс работает на One UI 7 (Android 15), но в перспективе получит Android 21.

Samsung Galaxy A16 стал самым продаваемым Android-смартфоном в первом квартале 2025 года. Теперь на смену ему пришел Galaxy A17: Несколько европейских магазинов выставили телефон на продажу перед его официальным запуском.

Смартфон получил современную начинку, продвинутые фотовозможности и будет получать обновления Android в течение шести лет. Из коробки девайс работает на One UI 7 (Android 15), но в перспективе получит Android 21.

Характеристики Galaxy A17:

Экран: 6,7 дюйма, разрешение FHD+, Super AMOLED, 90 Гц.

6,7 дюйма, разрешение FHD+, Super AMOLED, 90 Гц. Процессор: SoC Exynos 1330 с 8-ядерным ЦПУ (до 2,4 ГГц) и графикой Mali-G68 MP2

SoC Exynos 1330 с 8-ядерным ЦПУ (до 2,4 ГГц) и графикой Mali-G68 MP2 Память: 4/6/8 ГБ оперативной, 128/256 ГБ накопителя.

4/6/8 ГБ оперативной, 128/256 ГБ накопителя. Камеры : основная на 50 Мп (впервые в 10-й серии Galaxy A с оптической стабилизацией изображения), сверхширокоугольный объектив на 5 МП и макрокамера на 2 МП. Фронтальная камера – 13-мегапиксельная.

: основная на 50 Мп (впервые в 10-й серии Galaxy A с оптической стабилизацией изображения), сверхширокоугольный объектив на 5 МП и макрокамера на 2 МП. Фронтальная камера – 13-мегапиксельная. Батарея: 5000 мАч, проводная зарядка 25 Вт.

Среди других особенностей – защита от воды и пыли по стандарту IP54 и возможность расширения памяти за счет слота для карт microSD. Сам телефон довольно тонкий, его толщина 7,5 мм.

Видео дня

Galaxy A17 выпускается в черном, синем и сером цветах. Комплектация 4/128 ГБ стоит 230 евро (~11 300 грн) во Франции, в то время как версия 8/256 ГБ в Испании продается за 309 евро (~14 800 грн).

Также до конца года у Samsung в планах выпустить "народный" флагман Galaxy S25 FE, свой первый складывающийся втрое смартфон и "умные" очки для конкуренции с Meta.

Меж тем у Xiaomi вышел бюджетный смартфон Redmi 15 с батареей 7000 мАч и геймерским экраном. По словам производителя, это самый тонкий смартфон на рынке с таким аккумулятором. Цена – 210 евро.

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