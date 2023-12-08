Для обеспечения перевозок пассажиров будут предусмотрены дублирующие маршруты наземным транспортом.

Из-за необходимости срочного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" с 9 декабря движение поездов по Оболонско-Теремковской линии метро будет происходить между станциями "Героев Днепра" и "Лыбедская". Движение поездов на отрезке между "Лыбедской" и "Демеевской" придется полностью остановить до завершения работ.

Такое решение принято Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА. Как информирует КП "Киевский метрополитен", станции метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

"Для обеспечения перевозок пассажиров будут предусмотрены дублирующие маршруты наземным транспортом от станции метро" Теремки "до станции метро "Лыбедская", - говорится в сообщении.

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В Киевском метрополитене проинформировали, что остановка движения поездов на этом участке линии метро – вынужденный шаг для избежания в дальнейшем внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов.

"Так, из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу появился риск потери устойчивости туннельных сооружений. Следует отметить, что перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях, при искусственном водоснижении, с применением механизированного и немеханизированного способа", - пояснило КП "Киевский метрополитен".

По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности Земли.

В КП отметили, что за это время специалисты планируют провести необходимые обследования, исследования и инженерные поиски, с определением причин возникновения чрезвычайной ситуации и выполнить неотложные мероприятия по стабилизации конструкций и соответствующие восстановительные работы.

Киевский метрополитен: новости

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" планирует приобрести таблички с названиями переименованных станций метро на сумму в 929 тыс. грн.

Буквы планируют закупить для переименования двух станций метро - "Зверинецкая" (ранее" Дружбы народов") и "Площадь украинских Героев"(ранее Площадь "Льва Толстого"). Восемь комплектов должны быть изготовлены из полированного анодированного алюминия светло-медного цвета с лаковым покрытием.

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