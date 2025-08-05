Вопрос адекватности сумм пенсионных выплат обсуждают во многих странах мира. Жители одних государств ждут, когда смогут уйти на заслуженный отдых, зная, что не будут ни в чем нуждаться. Граждане других продолжают работать "до последнего", не рассчитывая на мизерную пенсию. Узнайте, где трудовая пенсия по старости самая высокая в Европе.
Ранее мы рассказывали, какая средняя зарплата в Польше и других странах ЕС, и где работать выгоднее всего.
В какой стране самая лучшая пенсия по старости
Издание Visual Capitalist сообщает, что только три страны могут обеспечить своим гражданам на пенсии наиболее высокие выплаты. Люксембург, Норвегия и Исландия гарантируют, что трудовая пенсия по старости может составить более 30 000 евро в год. Такая сумма стала возможной не просто так - в этих маленьких странах мощная и стабильная экономика, высокие зарплаты и надежные сберегательные системы. Большое количество денег поступает в казну, благодаря энергетике и финансовому сектору, поэтому государства могут обеспечить пенсионерам достойные выплаты.
На графике видно, в какой стране самые высокие пенсии в мире, согласно данным за 2022 год:
- Исландия - 36 000 евро в год;
- Люксембург - 31,800 евро в год;
- Норвегия - 30,900 евро в год;
- Дания - 30,200 евро в год;
- Швейцария - 27 000 евро в год;
- Австрия - 24, 300 евро в год;
- Нидерланды - 24, 100 евро в год.
В Дании и Швейцарии также, кроме пенсий, действуют и различные обязательные пенсионные программы.
В каких странах самая маленькая трудовая пенсия по старости
Если вы не знаете, в какой стране лучше всего выйти на пенсию, то однозначно не стоит выбирать для себя Францию, Италию и Испанию. Согласно данным сайта Visual Capitalist, правительство этих государств тратит много денег на пенсионные выплаты, но граждане получают меньше 20 000 евро в год.
Так происходит из-за большого количества пожилых людей и слабой экономики. Аналитики считают, что если бы эти три страны придерживались стандартов ЕС и повысили пенсионный возраст, а также индексировали пенсионные выплаты, ориентируясь на цены, то пожилые граждане смогли бы получать больше денег.
Польша и Венгрия также не могут похвастаться высокими пенсиями - там выплаты не достигают даже 7 000 евро в год. Эксперты предполагают, что так происходит из-за снижения производительности труда и огромного потока мигрантов, который длится десятилетиями.