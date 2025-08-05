Все люди преклонного возраста стараются уехать туда.

Вопрос адекватности сумм пенсионных выплат обсуждают во многих странах мира. Жители одних государств ждут, когда смогут уйти на заслуженный отдых, зная, что не будут ни в чем нуждаться. Граждане других продолжают работать "до последнего", не рассчитывая на мизерную пенсию. Узнайте, где трудовая пенсия по старости самая высокая в Европе.

Ранее мы рассказывали, какая средняя зарплата в Польше и других странах ЕС, и где работать выгоднее всего.

В какой стране самая лучшая пенсия по старости

Издание Visual Capitalist сообщает, что только три страны могут обеспечить своим гражданам на пенсии наиболее высокие выплаты. Люксембург, Норвегия и Исландия гарантируют, что трудовая пенсия по старости может составить более 30 000 евро в год. Такая сумма стала возможной не просто так - в этих маленьких странах мощная и стабильная экономика, высокие зарплаты и надежные сберегательные системы. Большое количество денег поступает в казну, благодаря энергетике и финансовому сектору, поэтому государства могут обеспечить пенсионерам достойные выплаты.

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На графике видно, в какой стране самые высокие пенсии в мире, согласно данным за 2022 год:

Исландия - 36 000 евро в год;

Люксембург - 31,800 евро в год;

Норвегия - 30,900 евро в год;

Дания - 30,200 евро в год;

Швейцария - 27 000 евро в год;

Австрия - 24, 300 евро в год;

Нидерланды - 24, 100 евро в год.

В Дании и Швейцарии также, кроме пенсий, действуют и различные обязательные пенсионные программы.

В каких странах самая маленькая трудовая пенсия по старости

Если вы не знаете, в какой стране лучше всего выйти на пенсию, то однозначно не стоит выбирать для себя Францию, Италию и Испанию. Согласно данным сайта Visual Capitalist, правительство этих государств тратит много денег на пенсионные выплаты, но граждане получают меньше 20 000 евро в год.

Так происходит из-за большого количества пожилых людей и слабой экономики. Аналитики считают, что если бы эти три страны придерживались стандартов ЕС и повысили пенсионный возраст, а также индексировали пенсионные выплаты, ориентируясь на цены, то пожилые граждане смогли бы получать больше денег.

Польша и Венгрия также не могут похвастаться высокими пенсиями - там выплаты не достигают даже 7 000 евро в год. Эксперты предполагают, что так происходит из-за снижения производительности труда и огромного потока мигрантов, который длится десятилетиями.

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