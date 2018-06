В Голливуде назвали обладателей «Золотых глобусов»

"Искупление" (Atonement) режиссера Джо Райта, "Суини Тодд" (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street) Тима Бертона и "Скафандр и бабочка" ("The Diving Bell and the Butterfly") Джулиана Шнабеля победили в основных номинациях премии Голливудской ассоциации иностранной прессы.

Список обладателей "Золотых глобусов" был оглашен на пресс-конференции в Лос-Анджелесе вечером 13 января (по местному времени).

Фильм "Искупление", претендовавший на семь "Глобусов", победил в номинации "лучшая драма". В этой номинации также были представлены: "Гангстер" (American Gangster) Ридли Скотта, "Нефть" (There Will Be Blood ) Пола Андерсона, "Старикам тут не место" (No Country for Old Men) братьев Коэнов, "Порок на экспорт" (Eastern Promises) Дэвида Кроненберга, "Майкл Клейтон" (Michael Clayton) Тони Гилроя и "Великие спорщики" (The Great Debaters) Дэнзела Вашингтона. "Искуплению" также досталась награда за лучшую работу композитора.

"Суини Тодд" получил "Глобус" в категории "лучшая комедия/мюзикл", Джонни Депп за роль в этом фильме признан лучшим актером в комедии/мюзикле.

Лучшим актером в драме стал Дэниел Дэй-Льюис, сыгравший в фильме "Нефть". В этой категории также были представлены: Джеймс Макэвой - "Искупление", Вигго Мортенсен - "Порок на экспорт", Дэнзел Вашингтон - "Гангстер" и Джордж Клуни - "Майкл Клейтон".

Лучшей актрисой в драме признана Джули Кристи за работу в фильме "Далеко от нее" (Away from Her). Награда за главную роль в комедии/мюзикле досталась Марион Котийяр (Marion Cotillard) за "Жизнь в розовом свете" (La Mome).

Награды за лучшую режиссуру удостоен Джулиан Шнабель за "Скафандр и бабочка". Картина также получила "Глобус" в номинации фильм на иностранном языке, победив "4 месяца, 3 недели и 2 дня" (4 luni, 3 saptamani si 2 zile), "Бегущего за ветром" (The Kite Runner), "Вожделение" (Lust, Caution) и "Персеполис" (Persepolis).

"Глобус" за лучший сценарий получили Итан и Джоэл Коэны за "Старикам тут не место". В номинации также были представлены: "Искупление" - Кристофер Хэмптон (Christopher Hampton), "Война Чарли Уилсона" Аарон Соркин (Aaron Sorkin), "Скафандр и бабочка" Роналд Харвуд (Ronald Harwood), "Джуно" Диабло Коди (Diablo Cody). Хавьер Бардем, сыгравший в фильме Коэнов, получил "Глобус" за лучшую мужскую роль второго плана. Награду за женскую роль второго плана - Кейт Бланшетт, сыгравшая Боба Дилана в фильме "Меня там нет".

Лучшим анимационным фильмом года Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала "Рататуй" (Ratatouille). В этой категории также были представлены: "Би-Муви" (Bee Movie) и "Симпсоны в кино" ("The Simpsons Movie").

Напомним, что в этом году торжественная церемония вручения "Золотых глобусов" была отменена в связи с продолжающейся с 5 ноября 2007 года забастовкой Гильдии сценаристов США .

Лента.ру