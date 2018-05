Журнал Billboard назвал лучших музыкантов года

Американский музыкальный журнал Billboard выбрал лучших исполнителей по итогам уходящего 2006 года. Главными героями сезона оказались Мэри Джей Блайдж (Mary J. Blige), Крис Браун (Chris Brown), Джордж Торогуд (George Thorogood) и Боб Дилан (Bob Dylan), резюмировало агентство Reuters.

Мэри Джей Блайдж, получившая девять премий Billboard Awards в этом сезоне, возглавила итоговый хит-парад журнала в категории "Ритм-энд-блюз / Хип-хоп" с альбомом "The Breakthrough". Ее сингл "Be Without You" занял первую строчку в чарте "горячих песен" в той же категории.

Новичок Крис Браун, чей альбом "Chris Brown" занял пятое место в десятке лучших в этом жанре, оказался, вдобавок, и лучшим поп-исполнителем года. Три его сингла попали в "горячую сотню" журнала Billboard.

Лучшей песней года в общем чарте журнала оказался хит "Bad Day" канадского певца Дэниела Паутера (Daniel Powter).

Певец Джордж Торогод занял первое место в категории "Блюз" со своим альбомом "30 Years of Rock".

Ирландская женская группа "Celtic Woman" возглавила чарт Top World Albums второй год подряд.

На вершине рейтинга лучших альбомов года, составленного критиками журнала и музыкантами, оказался новейший диск Боба Дилана "Modern Times".

Лента.ру