"Попытка заглянуть из XIX века в XXI-й": украинское образование ждут несколько этапов изменений

Об этом говорится в статье "Нового времени".

18 августа Лилия Гриневич, украинский министр образования и науки, презентовала концепцию Новой школы. Анонсированный ею прыжок из прошлого в будущее Министерство образования и науки (МОН) растянет на несколько этапов. Первый из них начинается в сентябре 2016-го с разгрузки и перенацеливания программ 13 предметов начальной школы

Второй этап школьных изменений охватит 2016–2018 годы, за которые планируется обновить форму и содержание учебников и составить их электронную базу.

А следующий этап, намеченный на 2019–2022 годы, призван обеспечить качественное изучение иностранных языков и создать в стране сеть опорных школ. Эти школы поглотят маленькие сельские учебные заведения с минимальным количеством учащихся.

Уже с текущего учебного года нагрузка на малышей будет снижена, идеология образования изменена. Из программы уходит устаревшая литературная классика и вводятся произведения современников.

Отмечается, что среди самых существенных изменений — смягчение требований к школьникам по механическому зазубриванию та блицы умножения. Уже не нужно будет сдавать нормативы по скоростному чтению. Оцениваться будет не скорость, а ясность, понимание и анализ того, что прочли. На уроках рисования — больше рисования, меньше заучивания названий жанров и направлений.

Кроме того, наконец-то сняты требования по пояснению детям “важности рукописного письма”. И в довершение учитель будет решать в зависимости от обстоятельств, сколько выделить времени на каждую тему и дисциплину.

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Вместо старых классиков украинской литературы в образовательный процесс входят современники — фантасты Марина и Сергей Дьяченко, Марьяна и Тарас Прохасько, а также полюбившаяся детям Ирэн Роздобудько. Программу пополнят и современные зарубежные писатели, среди которых норвежка Мария Парр и британец Джереми Стронг. Всего — свыше 100 имен. Причем учитель волен самостоятельно выбирать авторов для своих учеников .

Также до 2018 года должны быть внедрены разнообразные системы дистанционных курсов повышения квалификации педагогов.

Правда, говорится в статье, учителя хотят, чтобы им в первую очередь повысили не квалификацию, а зарплату. Пока ежемесячное жалованье молодого специалиста в этой отрасли составляет 1,8 тыс. грн — вдвое меньше, чем у кондуктора троллейбуса.

"Так или иначе, процесс пошел, украинское образование совершает попытку выпрыгнуть из XIX-го в XXI век", - подытожили в НВ.

Полный текст статьи "Очень среднее образование" читайте в свежем выпуске журнала "Новое время".