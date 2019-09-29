Двух фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» поместили в штрафной изолятор - адвокат

По словам защитника, Энвер Мамутов и Ремзи Меметов уже несколько дней не выходят на связь.

Двух фигурантов первой бахчисарайской группы, обвиняемых по «делу Хизб ут-Тахрир», Мамутова Энвера и Ремзи Меметова, поместили в штрафной изолятор (ШИЗО).

Об этом заявил адвокат Рустем Кямил, сообщает Крым. Реалии.

Читайте такжеЖена крымского политузника Бекирова: единственным способом общения с мужем остаются письма

«Все дело в том, что Энвер-агга и Рэмзи-агга с 24 сентября не выходят на связь. Когда человек уже этапирован в колонию, он имеет возможность позвонить своей семье, связаться с родственниками. Уже пять дней они не выходят на связь. С огромной вероятностью могу сказать, что, скорее всего, они находятся в штрафном изоляторе», - сказал защитник.

Как сообщал УНИАН, трех осужденных в России по первому бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир» крымских татар Зеври Абсеитова, Мамутова Энвера и Ремзи Меметова этапировали из СИЗО в Ростове-на-Дону к месту отбывания наказания.

12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четыре бахчисарайца: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их обвинили в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», которая признана в России террористической.

В декабре 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Энвера Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Руслана Абильтарова, Рэмзи Меметова и Зеври Абсеитова - к 9 годам колонии строгого режима каждого.

Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на «политически мотивированный характер» уголовного дела.

Читайте также"Дело Хизб ут-Тахрир": суд РФ на полгода оставил под стражей восьмерых фигурантов

11 июля 2019 года Верховный суд России изменил приговор фигурантам дела. Энверу Мамутову назначили наказание в виде 16 лет 9 месяцев заключения, Рэмзи Меметову, Рустема Альбитарову, Зеври Абсеитову - 8 лет 9 месяцев лишения каждому.

Справка УНИАН. Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в перечень объединений, которые названы «террористическими».

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые в данном деле российскими правоохранительными органами - в основном крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам. Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство государства, оккупировавшего эти территории.