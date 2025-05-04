Криволап о сбитии вражеского Су-30: Это 'охотник', и здесь его уничтожают

Он отмечает, что операцию по спасению пилотов самолета наблюдал украинский морской беспилотный дрон, и не наносил удар.

Сбитый самолет Су-30 российских оккупантов - это "охотник", который должен уничтожать все, что он близко видит, и тут его уничтожают ракетой, которая есть на вооружении даже у него же.

Об этом в эфире Radio NV сказал Константин Криволап, аналитик, авиаэксперт, отвечая на вопрос о возможности сбития российских истребителей над морем.

"Мы в последнее время постоянно нарушаем какие-то международные установки: что нельзя сбивать самолеты с помощью лодок, что нельзя сбивать вертолеты, что беспилотный надводный дрон не может сбить вертолет. Ну, как это? А тут сбивают целый самолет. Там два пилота", - отметил он.

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Эксперт добавил, что это мощный самолет, 4++. "Более того, это не просто Су-30-й 90-х годов, а это Су-30СМ - это достаточно продвинутая модификация. У него там мощный радар. Это охотник, который должен уничтожать все, что он видит близко от себя. И здесь его уничтожают. И уничтожает его ракета, которая есть даже и у него на вооружении, - это ракета Р-73", - сказал Криволап.

Эти ракеты, рассказал он, производились еще в советские времена "в невероятных количествах". Такие ракеты есть и у нас, и у россиян.

"И вообще его уничтожили ракеты типа "воздух-воздух". То есть будто наш надводный дрон эксплуатируется как самолет. То есть запущена с этого ракета класса "воздух-воздух". И она его действительно уничтожила, поразила. У нее дальность там 40 километров. Но учитывая то, что она запускалась не с самолета, может, она могла достать его на расстоянии от 30 и менее километров... 50 километров от Новороссийска - это то, что известно", - отметил авиаэксперт.

Он также отметил, что пилоты самолета катапультировались. "Там шло какое-то российское судно, какой-то сухогруз. Они этих двух пилотов подобрали. Они говорят, в российских пабликах они пишут. И эту операцию по спасению этих пилотов наблюдал украинский морской беспилотный дрон, и не наносил поражения. "Почему они по нам не били?..". Ну, просто украинцы не занимаются такими неправильными действиями, которые называются "военные преступления", - подчеркнул Криволап.

Да, добавил он, "наблюдали, их спасли - ну, и хорошо, будут знать, как делать дальше, а гражданские суда мы не уничтожаем".

Уничтожение Су-30 - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 мая в результате атаки на Новороссийск был сбит истребитель Су-30 российской армии. Пилотам удалось катапультироваться.

Издание Defense Express отметило, что самолет был уничтожен с помощью безэкипажного катера, вооруженного зенитной управляемой ракетой типа Р-73.

В украинской разведке отметили, что "этот исторический удар" морским дроном осуществили воины спецподразделения Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura. Он состоялся в акватории неподалеку от порта в городе Новороссийск, где россияне прячут остатки своего Черноморского флота.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате операции Сил обороны Украины на территории Крыма был уничтожен еще один российский самолет - второй за сутки.

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