Библив призналась, что осуждает действия рэпера.

Известная украинская актриса Виталина Библив поделилась мыслями о беглых артистах и вспомнила о Потапе, который во время войны уехал за границу.

В интервью РБК-Украина актриса отметила, что исполнитель мог бы принести больше пользы здесь, в Украине. Однако он "позорит украинскую нацию" своими действиями.

"Конечно, никогда нельзя судить о человеке, если ты не пройдешь путь в его тапочках. Например, Потапа я осуждаю, потому что мне кажется, что он больше пользы принес бы здесь. Чем сейчас, то, чем он занимается, еще плюс и позорит украинскую нацию, культуру. Таких людей я осуждаю", – сказала она.

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Библив отметила, что порой люди действительно могут бояться пойти на фронт, ведь на то, чтобы защищать страну с оружием в руках, нужна смелость.

"Если человек не видит в себе этой возможности и силы, то он и здесь будет всех накручивать, и там от него толку никакого не будет. Поэтому здесь 50 на 50", – пояснила она.

В то же время говоря о том, смогут ли украинцы простить артистам которые сбежали – например Потапу, Олегу Виннику и другим, она заявила, что это надо спрашивать не у нее:

"Это у общества надо спрашивать, но я их не прощаю. Правда, я их не прощаю".

Напомним, что недавно рэпер Потап, который уехал за границу и не вернулся, неожиданно открыл бизнес в Испании. Он похвастался новым рестораном в курортном городе Марбелья. Заведение, очевидно, получило название Balagan Beach Salon.

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