Яркие образы создал модельер Иван Фролов.

Украинская группа Ziferblat прибыла в Базель и показала костюмы для Евровидения. Соответствующее видео было обнародовано на официальной странице песенного конкурса в Instagram.

Создавал образы для выступления модельер Иван Фролов – основатель бренда FROLOV, произведения которого пользуются популярностью и среди голливудских звезд.

Солист группы Ziferblat Даниил Лещинский будет выступать на сцене Евровидения в ярком розовом костюме с блестящей вышивкой. Валентин Лещинский появится на сцене в синем наряде, а Федор Ходаков – в образе голубого цвета.

При этом Иван Фролов отметил, что завершенные образы украинских представителей зрители смогут увидеть уже на сцене.

В комментариях под постом люди поделились своими мыслями о созданных образах:

"Это шедевр! Украина никогда не разочаровывает. Интеллигентная, настоящая музыка, искусство. Одна из лучших песен этого года!" "Неожиданно, но прикольно. От Украины такого точно не было, уверена, номер будет тоже таким ярким. Успехов ребята, держим за вас кулачки".

К слову, группа Ziferblat уже успела провести первую репетицию в Базеле.

Напомним, группа Ziferblat будет выступать в первом полуфинале Евровидения. Он состоится 13 мая. Украинские исполнители выйдут на сцену под номером 5 с песней под названием "Bird of Pray".

Второй полуфинал состоится 15 мая, а гранд-финал песенного конкурса запланирован уже на 17 мая.

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