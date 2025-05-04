В Киеве в понедельник похолодает и пройдут кратковременные дожди с грозами.

С понедельника в Украину приедет более холодная воздушная масса, поэтому температура резко снизится. Таким прогнозом погоды поделилась известный синоптик Наталья Диденко.

Так, она рассказала, что 5 мая в западных, северных, большинстве центральных максимальная температура воздуха значительно снизится. На западе будет холоднее всего - до +10...+16 градусов, на севере до +12...+18 градусов. В центральных областях температура несколько выше - до +17...+22, а на Днепропетровщине около +25 градусов.

В то же время на юге и востоке еще сохранится тепло, воздух прогреется до +21...+26 градусов.

Видео дня

Также завтра холодный атмосферный фронт вызовет дожди с грозами - в западных, северных областях, в центре, кроме Днепра с районами, а также в Одесской и Николаевской областях. На остальной территории Украины существенных осадков не будет, прогнозирует Диденко.

"В Киеве в понедельник - местами кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в течение дня будет колебаться вблизи +15...+17 градусов", - отмечает синоптик.

В общем, на следующей неделе летних температур можно не ожидать, лишь на юго-востоке до среды еще задержится тепло.

Погода в Украине - новости

Ранее Диденко предупреждала о заморозках, грозах и сильном ветре с порывами на выходных, 3 и 4 мая.

Также ранее в Украинском гидрометцентре рассказали, что погода в мае будет теплее, чем обычно. Средняя за месяц температура ожидается на уровне +15°...+19°, что на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: