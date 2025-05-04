Apple будет продавать батарею для iPhone 17 Air отдельно, - инсайдер

Самый тонкий iPhone оказался недостаточно автономен, поэтому было решено сделать чехол-аккумулятор.

Apple может столкнуться с проблемами при запуске iPhone 17 Air, самого тонкого смартфона в истории компании. Согласно утечке, Apple рассматривает возможность выпуска отдельного чехла с аккумулятором. Причина - недостаточное время автономной работы, выявленное в ходе внутреннего тестирования.

По данным The Information, только 60-70% пользователей смогут использовать iPhone 17 Air в течение суток без подзарядки, в то время как другие модели серии у 80-90% пользователей работают целые сутки. Это говорит о том, что iPhone 17 Air проигрывает по автономности даже по сравнению с обычными iPhone, не говоря уже о Pro-версиях.

Причина очевидна - экстремально тонкий корпус толщиной всего 5,5 мм, который просто не позволяет разместить аккумулятор привычной ёмкости. Хотя точные характеристики батареи не раскрываются, даже внутри Apple признают, что нынешний показатель автономности не соответствует стандартам бренда.

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Как решение компания планирует представить чехол с внешним аккумулятором, который компенсирует потери в энергоёмкости. Благодаря малой толщине самого устройства, аксессуар не должен существенно утяжелить или утолстить смартфон, но это станет первым случаем, когда Apple фактически закладывает в экосистему iPhone необходимость в дополнительной батарее.

О цене аксессуара, его характеристиках или планах сторонних производителей пока ничего не сообщается. Сам iPhone 17 Air, согласно прошлым инсайдам, анонсируют в сентябре.

Ранее мы рассказывали, что крупная утечка iPhone 17 раскрыла все о камерах, и нас ждет большой апгрейд. Судя по слухам, компания Apple хочет заметно прокачать iPhone 17 Pro по сравнению с iPhone 16 Pro.

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