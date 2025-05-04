Она поделилась фотографиями с празднования своего 30-летия.

Известная модель Джиджи Хадид, которой недавно исполнилось 30 лет, поделилась фотографиями с празднования в Instagram. На кадрах засветился и голливудский актер Брэдли Купер.

Пара давно находится в отношениях, однако это первое совместное фото звезд, опубликованное именно Джиджи, а не журналистами.

"Мне так повезло, что мне 30! Я чувствую, что мне повезло с каждым взлетом и падением - со всеми уроками и подарками, которые они мне принесли. Чтобы почувствовать все это! Мне так повезло быть мамой, другом, партнером, сестрой, дочерью, коллегой для самых невероятных людей!" - написала модель.

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Среди гостей на праздновании 30 дня рождения Джиджи Хадид были и другие известные персоны: модель Эмили Ратаковски, актриса Зои Кравиц и другие звезды.

Джиджи Хадид длительное время находилась в отношениях с певцом, бывшим участником группы One Direction Зейном Маликом. Вместе они воспитывают дочь.

Напомним, в июле 2024 года модель Джиджи Хадид арестовали в аэропорту Каймановых островов. В ее багаже во время проверки нашли марихуану. Модель и ее подруга, у которой также обнаружили запрещенные вещества, были освобождены под залог, а 12 июля предстали перед судом упрощенного делопроизводства, где обе признали себя виновными. Их оштрафовали на 1 тысячу долларов каждую.

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