Кремлевский правитель теперь считает, что его хотели спровоцировать на применение ядерки.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что у него не было необходимости применять ядерное оружие в ходе войны против Украины.

Такое заявление кремлевский правитель сделал в интервью своему пропагандисту Павлу Зарубину, посвященному 25-летию его пребывания у власти.

"Нас хотели спровоцировать, хотели, чтобы мы совершили ошибки. И не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. Надеюсь, и не потребуется", - сказал диктатор.

Видео дня

Он заявил, что у РФ и так хватит сил и средств довести начатое до конца с нужным Кремлю результатом.

Американский журналист Боб Вудворд писал в своей книге "Война" о войне в Украине, что западные разведки резко повысили вероятность применения россиянами ядерного оружия после того, как ВСУ освободили Херсон и часть Харьковской области.

По словам источников Вудворда, Кремль прекратил угрозы ядерным оружием лишь после того, как на него надавили США и Китай.

Кроме этого, Путин выразил свое убеждение, что в будущем наступит примирение с Украиной.

"Примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени", - уточнил он.

Переговоры об окончании войны

Вчера стало известно, что США кардинально сменят подход к переговорам по Украине. США отходят от мирных переговоров по Украине, поскольку американскому президенту Дональду Трампу "нужно двигаться дальше".

Перед этим, США выступили против одного из ключевых требований Кремля по Украине. Американские переговорщики заверили украинские власти, что намерены добиваться территориального обмена.

Вас также могут заинтересовать новости: