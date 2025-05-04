Рэпер показал, как певица начала свой день рождения.

Известный украинский рэпер Потап, настоящее имя которого Алексей Потапенко, открывший бизнес за рубежом, поделился новыми кадрами со своей женой - певицей Настей Каменских. Артист в очередной раз опроверг слухи, что они с исполнительницей хотят развестись и больше не живут вместе.

Оказалось, что сегодня, 4 мая, звезда празднует свой день рождения. Ей исполнилось 38 лет. По случаю праздника ее муж посвятил ей новое пост в сети. В своем Instagram он опубликовал новый ролик с Каменских.

На кадрах певица показалась в обтягивающем топе и коротких шортах. Супруги решили начать праздничный день с занятия спортом. Видно, что ролик был сделан в спортивном зале во время того, как артистка тренировалась.

"Вот так суперзвезда начала свой день рождения", - написал в подписи к видео Потапенко.

А на самом ролике на английском он поздравил любимую с праздником. Продюсер спел для избранницы "Happy Birthday". В комментариях к кадрам подписчики рэпера также присоединились к поздравлениям.

Это видео стало первым совместным постом супругов за долгое время. В сети уже несколько лет подряд поговаривают, что звездные супруги больше не вместе, хотя они сами не объявляли о разводе. Поводом для слухов также стала жесткая шутка Потапа о разводе с женой.

Однако новым постом знаменитость продемонстрировал, что в их отношениях с Настей все в порядке. Сейчас они живут за границей, куда выехали еще до начала полномасштабного вторжения. В Европе и США рэпер не стесняется выступать на русском и исполнять русскоязычные песни групп "Время и стекло" и Mozgi. Он создал новый проект Slavic Balagan и открыл в Барселоне свою музыкальную студию. О войне артист вспоминает все реже и не приезжает на родину.

Напомним, ранее Настя Каменских расставила все точки над "і" в разводе с Потапом. Певица прокомментировала слухи об их отношениях. Она выступила на корпоративе, во время которого со сцены сделала публичное заявление.

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