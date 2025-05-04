Сбой алгоритма привел гуманоидного робота в неистовство, жутко напугав зрителей.

На демонстрационной выставке в Китае произошел жуткий случай, когда гуманоидный робот H1 компании Unitree Robotics сошел с ума и начал проявлять агрессию.

Как пишет Hit Channel, робот должен был продемонстрировать достижения компании в области искусственного интеллекта, однако внезапно начал хаотично двигаться, делая все более агрессивные жесты. Это было похоже на сцену из антиутопического триллера и вызвало у зрителей настоящую панику.

На видео видно, что робот делает бессмысленные шаги и размахивает руками, и это крайне похоже на проявления агрессии и потрею контроля. Однако несмотря на то, как это выглядело, это было не восстание машин — а просто критическая оплошность проектирования, поскольку робот пытался удержать равновесие в нестандартных условиях.

Отмечается, что модель H1 оснащена передовой системой стабилизации, которая позволяет в режиме реального времени реагировать на резкие изменения положения тела или поверхности. Но во время демонстрации робот был прикреплен к страховочному тросу - и это крепление шло просто к его голове.

Инженеры подтвердили, что программное обеспечение не было рассчитано на ситуацию, когда робот удерживается за фиксированную точку на голове. Такой способ фиксации ограничил его способность естественно корректировать положение, заставив робота поверить, что он падает. Поэтому робот начал все агрессивнее пытаться "вырваться" из того, что воспринимал как критическую дестабилизацию.

К счастью, инженерам удалось "успокоить" робота, выключив его из источника питания, и никто не пострадал.

Ранее Intel представил своего нового сотрудника - это робот-собака по имени Чип, который следит за безопасностью. Это совместная разработка с Boston Dynamics.

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