Интернет-партия не взламывала сайт Минюста, но благодарит того, кто это сделал
Члены Интернет-партии Украины не причастны к хакерской атаке на сайт Главного управления юстиции по Киевской области Министерства юстиции Украины, но «признательны кому-то из возможных сторонников партии за поддержку».
Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель председателя Интернет партии Украины Алексей Шевченко.
Он напомнил, что в последние несколько лет члены ИПУ единственные, кто отстаивали интересы тех, кто работает в Интернет.
«В частности, мы не допустили введения трех налогов на «интернетчиков». Люди видят, что мы как бы олицетворяем последний рубеж защиты Интернета в нашей стране и пытаются нас отстоять», заявил А.Шевченко.
По его словам, власти незаконно через суд запретили деятельность Интернет партии в Украины. Причем был подан иск в суд против о несоответствии требованиям законодательства областных ячеек партии через месяц после того, как все ячейки были зарегистрированы.
По теме: На сайте киевской юстиции хакеры сказали: «Лавринович, давай до свидания!»
Согласно сообщению на сайте партии, 4 февраля у здания Министерства юстиции Украины состоялась акция протеста, на которой лидер партии Д. Голубов сообщил, что «23 января Окружной административный суд Киева без каких-либо оснований повторно запретил деятельность Интернет партии в Украине. Ходатайство о запрете политической партии было направлено лично Министром юстиции Александром Лавриновичем».
«Этот митинг положит начало всеукраинской компании «Минюст без Лавриновича», - добавил Д.Голубов.
Как сообщал УНИАН, в среду утром была совершена хакерская атака на официальный сайт Главного управления юстиции по Киевской области Министерства юстиции Украины. Сайт не работает и на нем размещено заявление от имени Восточно-Европейского крыла группы Анонимус. Хакеры требуют возврата всех юридических прав Интернет партии Украины, и полного прекращения её юридического преследования. И обещают в случае невыполнения требований продолжать агрессивные атаки на основные государственные интернет-ресурсы.