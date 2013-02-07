Интернет-партия не взламывала сайт Минюста, но благодарит того, кто это сделал

Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель председателя Интернет партии Украины Алексей Шевченко.

Он напомнил, что в последние несколько лет члены ИПУ единственные, кто отстаивали интересы тех, кто работает в Интернет.

«В частности, мы не допустили введения трех налогов на «интернетчиков». Люди видят, что мы как бы олицетворяем последний рубеж защиты Интернета в нашей стране и пытаются нас отстоять», заявил А.Шевченко.

По его словам, власти незаконно через суд запретили деятельность Интернет партии в Украины. Причем был подан иск в суд против о несоответствии требованиям законодательства областных ячеек партии через месяц после того, как все ячейки были зарегистрированы.

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Согласно сообщению на сайте партии, 4 февраля у здания Министерства юстиции Украины состоялась акция протеста, на которой лидер партии Д. Голубов сообщил, что «23 января Окружной административный суд Киева без каких-либо оснований повторно запретил деятельность Интернет партии в Украине. Ходатайство о запрете политической партии было направлено лично Министром юстиции Александром Лавриновичем».

«Этот митинг положит начало всеукраинской компании «Минюст без Лавриновича», - добавил Д.Голубов.

Как сообщал УНИАН, в среду утром была совершена хакерская атака на официальный сайт Главного управления юстиции по Киевской области Министерства юстиции Украины. Сайт не работает и на нем размещено заявление от имени Восточно-Европейского крыла группы Анонимус. Хакеры требуют возврата всех юридических прав Интернет партии Украины, и полного прекращения её юридического преследования. И обещают в случае невыполнения требований продолжать агрессивные атаки на основные государственные интернет-ресурсы.