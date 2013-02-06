На сайте киевской юстиции хакеры сказали: «Лавринович, давай до свидания!»

На официальный сайт Главного управления юстиции по Киевской области Министерства юстиции Украины совершена хакерская атака в знак протеста против «рейдерского захвата Интернет партии Украины».

Как сообщает корреспондент УНИАН, после 11 утра сейчас в при попытке зайти на сайт появляться сообщение: «Cайт превышает предел нагрузки на процессор приобретенного тарифного плана хостинга. Попробуйте зайти позже» либо заявление в защиту Интернет-партии Украины.

Текст зафиксированный редакцией УНИАН на «скриншоте» содержит следующее заявление:

«Лавринович, давай до свидания!

Данный ресурс благополучно прекратил своё существование в знак протеста против попытки рейдерского захвата Интернет партии в Украине. Любые дальнейшие поползновения на свободу Интернета в Украине будут сопровождаться агрессивными атаками на основные веб-бандитские ресурсы украинской власти.

Мы требуем возврата всех юридических прав Интернет партии Украины, и полного прекращения её юридического преследования, в противном случае мы обрушим на казенные веб-ресурсы всю нашу технологическую мощь. Ex.Ua покажется власти майским утром».

Взломщики подписались как «Восточно-Европейское крыло группы Анонимус».

Справка УНИАН. Интернет партия Украины зарегистрирована в 2010 году. Программная цель партии - создать эффективный механизм государственного управления. Сформировать результативные и качественные процессы предоставления социально-значимых государственных услуг. Партию возглавляет одессит Дмитрий Голубов, упоминавшийся в СМИ как известный украинский хакер.