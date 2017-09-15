Cassini передал на Землю последний сигнал и сгорел над Сатурном

Координационный центр NASA получил последний сигнал от зонда Cassini перед тем, как он сгорел в атмосфере Сатурна. Связь была потеряна, как и планировалось, около 14:55 по Киеву.

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"Аппарат вошел в атмосферу Сатурна и мы получили от него последний сигнал", - говорится в "Твиттере" агентства.

"Земля получила последний сигнал от Cassini в 7:55 по Североамериканскому восточному времени. Cassini стал частью планеты, которую изучал. Спасибо за науку", - добавили в NASA.

Earth received @CassiniSaturn’s final signal at 7:55am ET. Cassini is now part of the planet it studied. Thanks for the science #GrandFinalepic.twitter.com/YfSTeeqbz1 — NASA (@NASA) September 15, 2017

Cassini showed us the beauty of Saturn.

It revealed the best in us.

Now it's up to us to keep exploring. pic.twitter.com/E4p1jOvFKf — CassiniSaturn (@CassiniSaturn) September 15, 2017

Как сообщало NASA, двигатель космического аппарата был почти полностью изношен. Поэтому аппарат сгорел, чтобы в дальнейшем не дрейфовать вокруг Сатурна и не врезаться в один из спутников планеты.

«Безопасным уничтожением космического аппарата в атмосфере Сатурна мы избегаем того, что «Кассини» мог повлиять на один из спутников Сатурна, и сохраним их неприкосновенными для будущих исследований», – заявил проектный менеджер «Кассини» в Лаборатории реактивного движения NASA Эрл Майзе.

Аппарат передавал на Землю фото облаков Сатурна и массивного урагана. В апреле этого года зонд отправил ближайшие за всю историю фото Сатурна. «Кассини» исследует Сатурн в течение 13 лет.